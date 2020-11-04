***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının arttırılması ve süresinin uzatılması ile ilgili SPK onayı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.11.2020Ek Açıklamalar30.10.2020 tarihinde kamuya açıkladığımız kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020 yılından 2024 yılı sonuna dek geçerli olmak üzere belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi için başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Metemtur Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfEK: 2 SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886125BIST