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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.11.2020 12:23



***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanımızın Artırılması, Tavan Geçerlilik Süresinin Uzatılması ve Esas Sözleşme Tadiline İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığına Yaptığımız Başvuru Onaylanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 30.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 30.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.11.2020

Ek Açıklamalar
28.10.2020 tarihinde kamuya açıkladığımız kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000 TL'den 60.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavan süresine ilişkin iznin 2020 yılından 2024 yılı sonuna dek geçerli olmak üzere belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil edilmesi için başvurumuz, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından oylanmış olup onaylı tadil metni ekte yer almaktadır.
Söz konusu esas sözleşme değişikliği,yapılacak olan Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BAKANLIK ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİLİ.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889352


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