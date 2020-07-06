***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.07.2020 12:25
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 06.07.2020 tarihinde (bugün) gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854878
BIST
15:11117.727
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 1.978,39
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:116,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:117,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7864
En Düşük
7,7068
15:11392,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,69
|Açılış
|: 392,82
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,93
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|25.537.329
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.095.467
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.726.634
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|688,90
|31.574.646
|% 9,96
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|KRDMD
|3,23
|737.086.168
|% 2,22
|
|ODAS
|2,76
|732.989.131
|% 5,34
|
|TKFEN
|17,55
|729.564.553
|% 4,34
|
|SISE
|5,99
|662.141.901
|% 4,36
|
|IHLGM
|1,83
|573.700.585
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|573.700.585
|% 8,93
|
|ODAS
|2,76
|732.989.131
|% 5,34
|
|KRDMD
|3,23
|737.086.168
|% 2,22
|
|SKBNK
|1,69
|337.820.826
|% 5,62
|
|EKGYO
|2,07
|387.493.896
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5615
|8,6045
|% 0,28
|
|Frank
|7,2727
|7,3165
|% 0,67
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|2,46
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,21
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|7,80
|
|Tam
|2.618
|2.629
|8,00
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,20
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|0,32
|
Seans Raporu
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15:21NTHOL
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15:18MERKO
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 584, 423 adet işlem