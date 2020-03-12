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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.03.2020 12:39
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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulumuz 12.03.2020 tarihinde toplanarak,aşağıdaki kararları almıştır.
Mali piyasalardaki korona virüsü ve petrol fiyatlarındaki  oynaklıktan   dolayı meydana gelen sertdüşüşler menkul kıymetler enstrümanlarında
Türkiye Ekonomisi'nin  2020 yılı büyüme hedefleri doğrultusundaSermaye Piyasalarında yatırım için cazip fırsatlar yarattığı görüşündeyiz.
Dolayısıyla elimizdeki nakit varlıklarımızı değerlendirmek üzere Borsa İstanbul da aşağıda belirlenen hisse senetlerini  toplam 7.500.000.- TL ye
kadar Aracı Kurum Yapı Kredi  Yatırım A.Ş. üzerinden  alım yapılmasına   karar verilmiştir.
Hisse senedi                             
 Garanti Bankası,Akbank,Türk Hava Yolları,Turkcell,Ereğli Demir Çelik,Yapı ve Kredi Bankası ve Vakıflar Bankası                     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827435


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 2,76 28.674.929 % 20,00  
ECILC 4,78 271.058.408 % 19,80  
SELEC 8,72 109.540.768 % 18,16  
DEVA 11,72 161.550.748 % 17,91  
ECZYT 12,91 98.230.642 % 17,15  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9176 7,9573 % -0,27  
Frank 6,6131 6,6530 % 0,28  
Riyal 1,6551 1,6634 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 329 329 1,93  
Cumhuriyet 2.177 2.210 -13,00  
Tam 2.169 2.223 -11,42  
Yarım 1.048 1.075 -5,52  
Çeyrek 526 538 -2,76  
Gümüş.Ons 16,66 16,70 -0,07  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 -0,01  
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