***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulumuz 12.03.2020 tarihinde toplanarak,aşağıdaki kararları almıştır.Mali piyasalardaki korona virüsü ve petrol fiyatlarındaki oynaklıktan dolayı meydana gelen sertdüşüşler menkul kıymetler enstrümanlarındaTürkiye Ekonomisi'nin 2020 yılı büyüme hedefleri doğrultusundaSermaye Piyasalarında yatırım için cazip fırsatlar yarattığı görüşündeyiz.Dolayısıyla elimizdeki nakit varlıklarımızı değerlendirmek üzere Borsa İstanbul da aşağıda belirlenen hisse senetlerini toplam 7.500.000.- TL yekadar Aracı Kurum Yapı Kredi Yatırım A.Ş. üzerinden alım yapılmasına karar verilmiştir.Hisse senediGaranti Bankası,Akbank,Türk Hava Yolları,Turkcell,Ereğli Demir Çelik,Yapı ve Kredi Bankası ve Vakıflar Bankasıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827435BIST