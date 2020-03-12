***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.03.2020 12:39
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulumuz 12.03.2020 tarihinde toplanarak,aşağıdaki kararları almıştır.
Mali piyasalardaki korona virüsü ve petrol fiyatlarındaki oynaklıktan dolayı meydana gelen sertdüşüşler menkul kıymetler enstrümanlarında
Türkiye Ekonomisi'nin 2020 yılı büyüme hedefleri doğrultusundaSermaye Piyasalarında yatırım için cazip fırsatlar yarattığı görüşündeyiz.
Dolayısıyla elimizdeki nakit varlıklarımızı değerlendirmek üzere Borsa İstanbul da aşağıda belirlenen hisse senetlerini toplam 7.500.000.- TL ye
kadar Aracı Kurum Yapı Kredi Yatırım A.Ş. üzerinden alım yapılmasına karar verilmiştir.
Hisse senedi
Garanti Bankası,Akbank,Türk Hava Yolları,Turkcell,Ereğli Demir Çelik,Yapı ve Kredi Bankası ve Vakıflar Bankası
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827435
BIST
12:5596.573
En Yüksek
|Değişim
|: -4,35%
|| -4.393,16
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.048
12:556,2329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0226
|Açılış
|: 6,2320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:557,0044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,9990
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:55327,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,93
|Açılış
|: 327,59
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.674.929
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|271.058.408
|% 19,80
|
|SELEC
|8,72
|109.540.768
|% 18,16
|
|DEVA
|11,72
|161.550.748
|% 17,91
|
|ECZYT
|12,91
|98.230.642
|% 17,15
|
|IHEVA
|2,55
|4.988.135
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,11
|32.297.130
|% -19,45
|
|RYGYO
|4,33
|17.222.602
|% -18,76
|
|ALCTL
|13,18
|14.127.404
|% -18,69
|
|RYSAS
|4,64
|27.790.977
|% -18,45
|
|ASELS
|24,96
|369.173.486
|% -4,59
|
|THYAO
|8,96
|316.852.245
|% -6,76
|
|ECILC
|4,78
|271.058.408
|% 19,80
|
|GARAN
|9,03
|165.097.894
|% -5,74
|
|MGROS
|23,46
|163.152.596
|% 2,09
|
|IHLGM
|0,98
|108.389.638
|% -12,50
|
|ODAS
|1,42
|120.048.932
|% -11,80
|
|ECILC
|4,78
|271.058.408
|% 19,80
|
|CEMAS
|0,80
|46.365.156
|% -13,04
|
|ADESE
|1,27
|73.238.202
|% -3,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9176
|7,9573
|% -0,27
|
|Frank
|6,6131
|6,6530
|% 0,28
|
|Riyal
|1,6551
|1,6634
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|-11,42
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|-5,52
|
|Çeyrek
|526
|538
|-2,76
|
|Gümüş.Ons
|16,66
|16,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|-0,01
|