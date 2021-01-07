***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz'de yönetim kurulu üyeliği ve genel müdür yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. Arife Aslı ÇELİKER yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Sn. Arife Aslı ÇELİKER şirketimizde genel müdür yardımcılığı görevine devam edecektir.Sn. Arife Aslı ÇELİKER'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre, yapılacak ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere Sn Haluk BAHADIR atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897714BIST