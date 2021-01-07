***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 13:27
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz'de yönetim kurulu üyeliği ve genel müdür yardımcılığı görevini yürütmekte olan Sn. Arife Aslı ÇELİKER yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Sn. Arife Aslı ÇELİKER şirketimizde genel müdür yardımcılığı görevine devam edecektir.
Sn. Arife Aslı ÇELİKER'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre, yapılacak ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere Sn Haluk BAHADIR atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897714
BIST
15:071.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,30
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:077,3188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0129
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
15:078,9885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:07451,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 451,26
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:07
|MRSHL
|332,20
|16.503.731
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.710.763
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|121.284.312
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.138.870
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|24.394.778
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,54
|106.285.254
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,59
|3.207.351.889
|% 9,28
|
|GARAN
|10,46
|1.104.443.587
|% 0,48
|
|ASELS
|18,96
|979.397.921
|% 1,44
|
|AKBNK
|7,47
|801.014.733
|% 1,49
|
|DOHOL
|3,39
|761.789.403
|% 4,63
|
|EKGYO
|2,59
|3.207.351.889
|% 9,28
|
|IHLGM
|1,42
|496.560.656
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|453.567.239
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,39
|761.789.403
|% 4,63
|
|TSKB
|1,83
|348.354.959
|% 1,67
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3152
|7,3188
|% 0,18
|
|Euro
|8,9819
|8,9885
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,8988
|9,9485
|% -0,16
|
|Frank
|8,2494
|8,2991
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9456
|1,9554
|% 0,18
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|-2,01
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|-44,00
|
|Tam
|2.978
|3.053
|-39,68
|
|Yarım
|1.439
|1.477
|-19,20
|
|Çeyrek
|722
|739
|-9,59
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,19
|54,19
|-0,11
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 23, 115.00 milyon TL de
-
15:19UZERB
Yüzde 9.92 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 534 adet işlem
-
15:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 71 artarak (% 0.42 ) 1, 355
-
15:17
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, SUMAS, UMPAS, YESIL, TGSAS, DENGE, BRYAT, EGGUB, ALCAR, MRSHL
-
15:17
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, OLMIP, SNKRN