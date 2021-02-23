***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 18.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 36.000.000 TL (%200) artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 23.02.2021 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911936BIST