***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2021 18:15
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 02.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 18.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 36.000.000 TL (%200) artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 23.02.2021 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911936
BIST
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PGSUS
|84,15
|1.098.763.379
|% 10,00
|
|SAYAS
|19,27
|55.134.762
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,71
|62.327.611
|% 9,99
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|LINK
|46,96
|140.922.565
|% 9,98
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|KSTUR
|286,50
|3.347.911
|% 9,98
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|INVEO
|153,00
|75.468.478
|% -10,00
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|TKNSA
|18,09
|89.296.462
|% -10,00
|
|GLBMD
|7,92
|18.918.437
|% -10,00
|
|ARTI
|5,85
|2.090.481
|% -10,00
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|SODSN
|41,80
|803.834
|% -9,99
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|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
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|THYAO
|13,02
|3.553.225.812
|% 3,01
|
|SASA
|36,32
|1.790.673.384
|% -9,97
|
|GUBRF
|82,25
|1.783.810.364
|% 4,98
|
|KOZAL
|133,40
|1.712.804.298
|% -3,68
|
|PETKM
|5,43
|4.471.677.480
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,34
|1.097.150.943
|% -3,70
|
|TSKB
|1,80
|664.508.006
|% 1,12
|
|IHLAS
|0,99
|370.951.027
|% -9,17
|
|SKBNK
|1,43
|459.510.604
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0746
|7,0790
|% 0,83
|
|Euro
|8,5981
|8,6081
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,9395
|9,9893
|% 1,03
|
|Frank
|7,8115
|7,8586
|% 0,18
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|Riyal
|1,8797
|1,8891
|% 0,75
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-3,93
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|Altın Gr.
|409
|410
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.719
|2.787
|23,95
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|11,58
|
|Çeyrek
|659
|674
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|-0,78
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|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,13
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|B. Petrol
|64,26
|64,26
|-0,10
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