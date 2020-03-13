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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

13.03.2020 11:15
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***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak Amacıyla
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde otuzun üzerinde değer kaybetmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2020
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.800.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.800.000

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulumuz 13.03.2020 tarihinde toplanarak,aşağıdaki kararları almıştır.
Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz ve 25 Temmuz 2016 tarihli basın duyurularında verilen izine istinaden herhangi bir limit ve fiyat söz konusu olmaksızın Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alabilmesine aşağıda belirtilen şartlara karar vermiştir.
Bu kapsamda,
1) Şirketin küçük hissedarlarının menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımının yapılabilmesine,
2) Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alımını gerçekleştirmesi için işlem yetkisnin 22.07.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararımızda belirtildiği çerçevede yapılmasına,
3) Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının ödenmiş şirket sermayemizin %10 una denk gelen 1.800.000TL (birmilyon sekizyüzbin Türk Lirası) olarak belirlenmesine,
4) Pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısının 1.800.000 TL (birmilyon sekizyüzbin Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmesine,
5)Geri alınan paylara ilişkin olarak yapılacak işlemler hakkında bilgilendirme,gerçekleşecek ilk Genel Kurulda Ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828240


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