***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde otuzun üzerinde değer kaybetmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.800.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.800.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarMETUR, TREMETU00012 16.03.2020 33.290 0,002 1,22 -Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 13.03.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829501BIST