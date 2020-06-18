***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geri Alım İşlemlerinin TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Yakın Ve Ciddi Bir Kayıptan Kaçınmak AmacıylaSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması ve günlük ağırlıklı ortalama fiyatının son bir ayda yüzde otuzun üzerinde değer kaybetmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2020Geri Alıma Konu Pay Miktarı 1.800.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 1.800.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarMETUR, TREMETU00012 16.03.2020 33.290 0,002 1,22 -METUR, TREMETU00012 17.03.2020 66.710 0,004 1,225METUR, TREMETU00012 17.03.2020 10.000 0 1,22METUR, TREMETU00012 17.03.2020 10.000 0 1,21METUR, TREMETU00012 17.03.2020 20.000 0,001 1,2METUR, TREMETU00012 17.03.2020 10.000 0 1,19METUR, TREMETU00012 18.03.2020 5.100 0 1,22METUR, TREMETU00012 18.03.2020 25.654 0,001 1,23METUR, TREMETU00012 18.03.2020 4.086 0 1,24METUR, TREMETU00012 18.03.2020 41.879 0,002 1,25METUR, TREMETU00012 18.03.2020 3.281 0 1,26METUR, TREMETU00012 19.03.2020 50.000 0,003 1,25METUR, TREMETU00012 20.03.2020 60.000 0,003 1,24METUR, TREMETU00012 20.03.2020 30.000 0,002 1,25METUR, TREMETU00012 20.03.2020 50.000 0,003 1,26METUR, TREMETU00012 23.03.2020 15.000 0 1,16METUR, TREMETU00012 23.03.2020 10.000 0 1,17METUR, TREMETU00012 23.03.2020 10.000 0 1,18METUR, TREMETU00012 23.03.2020 10.000 0 1,19METUR, TREMETU00012 23.03.2020 20.000 0,001 1,2METUR, TREMETU00012 23.03.2020 105.000 0,017 1,21METUR, TREMETU00012 23.03.2020 10.000 0 1,22METUR, TREMETU00012 24.03.2020 10.000 0 1,25METUR, TREMETU00012 24.03.2020 10.000 0 1,26METUR, TREMETU00012 24.03.2020 97.519 0,005 1,27METUR, TREMETU00012 24.03.2020 10.000 0 1,28METUR, TREMETU00012 24.03.2020 22.481 0,001 1,29METUR, TREMETU00012 26.03.2020 115.590 0,006 1,35METUR, TREMETU00012 26.03.2020 30.881 0,002 1,34METUR, TREMETU00012 26.03.2020 3.529 0 1,33Geri Alım İşleminin Tamamlanmasıİşleme Konu Pay Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet) Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet) Geri Alımın Maliyeti (TL) Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak Geri Alınan Toplam Pay Sayısı Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)METUR, TREMETU00012 1,35 1,252 1.127.468 Özkaynak 900.000 5Ek AçıklamalarYönetim Kurulunun 13.03.2020 tarihli payların geri alımına ilişkin kararına istinaden yapılan işlemler tabloda sunulmuştur.26.03.2020 tarihinde toplam 150,000 tl nominal değerli hisse alımı,1.348 tl ortalama fiyattan tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin geri aldığı paylarının toplam nominal değeri 900.000 TL'dir.(Şirket sermayesine oranı %5 tir)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851873BIST