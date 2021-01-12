***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKORAY ETİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 05.04.2019 İcrada Görevli Değil TRİCON ÇEVRE ENERJİ GIDA YAT.SAN VE TİC LTDŞTİ Evet 0 Bağımsız Üye DeğilSERKUT YAVUZ ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 05.04.2019 İcrada Görevli Değil BCC Yatırım ve Dan. - Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 Bağımsız Üye DeğilHALUK BAHADIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 07.01.2021 İcrada Görevli Değil Adese Alışveriş Merkezi AŞ de Yön.Kur.Üyesi ve Selva Gıda AŞ de Yön Kur. Başkanlığı Hayır 20.6 Bağımsız Üye Değil HayırŞÜKRÜ TUNCER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.02.2019 İcrada Görevli İdari ve Mali İşlerden sorumlu Yönetici Tulpar Yatırım-(Şirket Müdürü), Frig Danışmanlık-(Şirket Müdürü ve Ortağı) Evet 0.02 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)CEMAL LEVENT GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 09.06.2020 İcrada Görevli Değil KOZKEN İNŞAAT MUHASEBE MÜDÜRÜ Evet 0 Bağımsız Üye Denetim Komitesi (Başkan)-Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)CELALETTİN TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 09.06.2020 İcrada Görevli Değil EDİM SMM LTDSTİ Evet 0 Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi(Başkan)-Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)-Denetim Komitesi (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901498BIST