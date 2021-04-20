***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Unvan Değişikliği
20.04.2021 12:24
***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği Anonim Şirketi
Yeni Unvan
Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
15/04/2021
Açıklamalar
02.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda Esas Sözleşme değişikliğimiz ile onaylanan yeni ünvanımız METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ olarak 15.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 20.04.2021 tarih ve 10313 sayılı Türkiye Sicil Gazetesinde ilan edilip yürürlüğe girmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929599
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