***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Unvan Değişikliği









***METUR*** METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanMetemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği Anonim ŞirketiYeni UnvanMetemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat Anonim ŞirketiUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi15/04/2021Açıklamalar02.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurulda Esas Sözleşme değişikliğimiz ile onaylanan yeni ünvanımız METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ olarak 15.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 20.04.2021 tarih ve 10313 sayılı Türkiye Sicil Gazetesinde ilan edilip yürürlüğe girmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929599BIST