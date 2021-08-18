***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
18.08.2021 19:45
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2021
Açıklamalar
01.01.2021 – 30.06.2021 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959137
BIST
13:271.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -9,33
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
13:278,5123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0643
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
13:279,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
13:27490,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 5,02
|Açılış
|: 490,67
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler13:27
|PENTA
|88,60
|9.965.335
|% 14,62
|
|KTSKR
|53,00
|74.389.219
|% 13,64
|
|DOBUR
|23,08
|1.925.508
|% 13,25
|
|DMSAS
|7,59
|33.898.530
|% 10,48
|
|AGYO
|4,11
|5.452.038
|% 9,89
|
|IDEAS
|36,48
|6.305.181
|% -9,03
|
|VAKKO
|10,54
|20.910.480
|% -7,46
|
|ADESE
|1,25
|6.510.038
|% -7,41
|
|BRYAT
|385,90
|58.047.092
|% -7,12
|
|DARDL
|2,25
|7.336.111
|% -6,25
|
|SISE
|8,73
|395.614.967
|% 1,28
|
|KRDMD
|7,78
|394.408.179
|% -3,23
|
|GARAN
|9,31
|382.150.865
|% -0,75
|
|THYAO
|12,26
|331.249.934
|% 0,08
|
|EREGL
|18,61
|300.146.240
|% -2,31
|
|EKGYO
|1,87
|248.572.057
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,56
|160.147.893
|% -1,16
|
|KRDMD
|7,78
|394.408.179
|% -3,23
|
|ODAS
|1,40
|68.413.888
|% 3,70
|
|SISE
|8,73
|395.614.967
|% 1,28
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5065
|8,5123
|% 0,76
|
|Euro
|9,9594
|9,9684
|% 0,54
|
|Sterlin
|11,6437
|11,7021
|% 0,49
|
|Frank
|9,2758
|9,3317
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2680
|2,2794
|% 0,97
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|1,39
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,12
|
|Cumhuriyet
|3.251
|3.301
|19,00
|
|Tam
|3.239
|3.321
|22,12
|
|Yarım
|1.566
|1.606
|10,70
|
|Çeyrek
|785
|803
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|23,32
|23,35
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|-1,98
|