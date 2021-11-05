***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732Transferler2.859 -2.859Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.494 -4.918.770 -4.924.264 -4.924.264Dönem Karı (Zararı)Not.27 -4.918.770 -4.918.770 -4.918.770Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.494 -5.494 -5.494Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)832.642 832.642 832.642Dönem Sonu BakiyelerNot.27 18.000.000 835.779 13.634 41.631 -13.531.164 -4.918.770 441.110 441.110Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı BakiyelerNot.27 18.000.000 835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540Diğer Düzeltmeler152.607 152.607 152.607Transferler57.581 -48.996 8.584 -8.584 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.160 -2.322.215 -2.346.375 -2.346.375Dönem Karı (Zararı)Not.27 -2.322.215 -2.322.215 -2.322.215Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-24.160 -24.160 -24.160Sermaye Arttırımı36.000.000 36.000.000 25.000 36.025.000Dönem Sonu BakiyelerNot.27 54.000.000 988.386 6.610.552 41.631 -13.473.585 -2.313.630 45.853.354 16.415 45.869.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.282.710 -12.222.782Dönem Karı (Zararı)-2.322.215 -4.918.770Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.322.215 -4.918.770Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.208.795 2.845.567Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17,18 2.539.036 1.853.298Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.780 -483.046Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10,11 5.780 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.13 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.17,18 0 -483.046Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.990 29.407Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.24 5.395 27.216Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22 2.595 2.191Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerNot.10 -456.904 826.641Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -2.113.046 -794.659Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.10 1.679.958 1.652.548Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10 -23.816 -32.073Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10 0 825Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 519.683 672.142Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.32 -406.790 -52.875Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 -406.790 -52.875Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.32 0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.082.695 -9.291.690Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not.7 2.996.509 -12.090.821Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 497.085 -749.924İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 589.294 -348.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 -92.209 -401.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 5.264 -23.686İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10-11 5.264 -23.686Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -20.101.791 1.772.295Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 120.255 2.343.432Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -38.784 -307.762İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -38.784 -307.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 74.006 -53.480Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -249.681 -98.320İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 0 -3.693İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10-11 -249.681 -94.627İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.26 -385.558 -83.424Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not.26 -385.558 -83.424Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.196.115 -11.364.893Ödenen Temettüler433.088 -857.889Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22,24 0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-519.683YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.145.127 51.644Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18,19 0 535.967Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.18,19 0 535.967Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18,19 -1.145.127 -484.323Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18,19 -889.775 -484.323Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.18,19 -255.352 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.727.830 6.552.451Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri36.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit ÇıkışlarıNot.27 0 -1.127.468İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.127.468İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.960.110Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.960.110Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.727.830 5.629.284Kredilerden Nakit GirişleriNot.8 2.727.830 5.629.284Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)90.525YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.299.993 -5.618.687NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)20.299.993 -5.618.687DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot6 14.073.210 5.733.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot6 34.373.203 114.851Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 34.373.203 14.073.210Finansal YatırımlarNot.7 0 2.996.509Ticari AlacaklarNot.10 2.028.993 2.508.042İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 735.566 1.324.860İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 1.293.427 1.183.182Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarNot.12 0 0Diğer AlacaklarNot.11 32.324 0İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 32.324 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0Türev AraçlarNot.12 0 0StoklarNot.13 20.101.791 0Canlı VarlıklarNot.14 0 0Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 675.539 709.908İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 675.539 709.908Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 10 0Diğer Dönen VarlıklarNot.26 398.574 13.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen VarlıklarNot.26 398.574 13.026ARA TOPLAM57.610.434 20.300.695Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarNot.34 0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR57.610.434 20.300.695DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarNot.7 0 0Ticari AlacaklarNot.10 0 0İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10-37 0 0Diğer AlacaklarNot.11 40.620 39.693İlişkili Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11-37 40.620 39.693Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 0 0Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 1.171.744 531.744Maddi Duran VarlıklarNot.18 21.169.524 23.183.405Kullanım Hakkı Varlıkları792.431 817.686Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.896.570 1.839.313ŞerefiyeNot.19 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 1.896.570 1.839.313Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 18.491 104.377İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 18.491 104.377Ertelenmiş Vergi VarlığıNot.35 0 0Diğer Duran VarlıklarNot.26 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR25.089.380 26.516.218TOPLAM VARLIKLAR82.699.814 46.816.913KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 56.055 43.759İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 56.055 43.759Diğer Kısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 56.055 43.759Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 6.729.471 5.586.749İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 6.729.471 5.586.749Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 6.729.471 5.586.749Diğer Finansal YükümlülüklerNot.9 0 0Ticari BorçlarNot.10 32.806 71.590İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10-37 32.806 71.590Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 95.661 21.655Diğer BorçlarNot.11 385.275 634.956İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11-37 385.275 634.956Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 169.388 689.071Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 8.715 6.120Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 8.715 6.120Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerNot.26 0 0ARA TOPLAM7.477.371 7.053.900Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin YükümlülüklerNot.34 0 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.477.371 7.053.900UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 27.953.462 26.383.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 27.953.462 26.383.869Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 27.058.623 25.494.174Diğer Uzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 894.839 889.695Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22 109.292 73.697Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 109.292 73.697Diğer Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22-24 0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili BorçlarNot.25 0 0Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 1.289.920 1.266.907TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.352.674 27.724.473TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.830.045 34.778.373ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait ÖzkaynaklarNot.27 45.853.354 12.038.540Ödenmiş Sermaye54.000.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)988.386 835.779Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.610.552 6.634.713Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.610.552 6.634.713Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6.627.431 6.627.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.879 7.282Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler41.631 41.631Yasal Yedekler41.631 41.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.473.585 -13.531.164Net Dönem Karı veya Zararı-2.313.630 57.581Kontrol Gücü Olmayan Paylar16.415 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR45.869.769 12.038.540TOPLAM KAYNAKLAR82.699.814 46.816.913Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 8.090.552 9.492.701 3.534.582 6.041.320Satışların MaliyetiNot.28 -3.210.972 -4.259.752 -1.108.683 -2.679.479TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.879.580 5.232.949 2.425.899 3.361.841BRÜT KAR (ZARAR)4.879.580 5.232.949 2.425.899 3.361.841Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -2.544.635 -1.397.313 -765.927 -525.132Pazarlama GiderleriNot.29-30 0 -16.550 0 0Araştırma ve Geliştirme GiderleriNot.29 0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 134.216 671.652 11.426 64.080Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -235.110 -717.070 -134.229 -548.823ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.234.051 3.773.668 1.537.169 2.351.966Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 1.599.312 1.942.460 -35.404 1.543.680Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -443.556 -426.257 -1.024 -72.486FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.389.807 5.289.871 1.500.741 3.823.160Finansman GelirleriNot.33 2.113.046 794.659 2.038.817 120.057Finansman GiderleriNot.33 -7.548.501 -10.331.158 -1.038.620 -4.454.889SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.045.648 -4.246.628 2.500.938 -511.672Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-276.567 -672.142 -230.656 -582.485Dönem Vergi (Gideri) Geliri-247.515 -586.350 -247.515 -558.202Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -29.052 -85.792 16.859 -24.283SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.322.215 -4.918.770 2.270.282 -1.094.157DÖNEM KARI (ZARARI)-2.322.215 -4.918.770 2.270.282 -1.094.157Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.585 0 -8.585 0Ana Ortaklık Payları-2.313.630 -4.918.770 2.278.867 -1.094.157Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,04280000 0,04220000 -0,27330000 -0,06080000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,04280000 0,16780000 -0,27330000 -0,06080000Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.160 -5.494 -14.277 -1.065Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.199 -6.427 -17.844 -890Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.039 933 3.567 -175Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.039 933 3.567 -175Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.160 -5.494 -14.277 -1.065TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.346.375 -4.924.264 2.256.005 -1.095.222Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-2.346.375 -4.924.264 2.256.005 -1.095.222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975262BIST