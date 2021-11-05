***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2021 18:14
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 18.000.000 3.137 19.128 41.631 -13.534.023 2.859 4.532.732 4.532.732
Transferler
2.859 -2.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.494 -4.918.770 -4.924.264 -4.924.264
Dönem Karı (Zararı)
Not.27 -4.918.770 -4.918.770 -4.918.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.494 -5.494 -5.494
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
832.642 832.642 832.642
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 18.000.000 835.779 13.634 41.631 -13.531.164 -4.918.770 441.110 441.110
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 18.000.000 835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540
Diğer Düzeltmeler
152.607 152.607 152.607
Transferler
57.581 -48.996 8.584 -8.584 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.160 -2.322.215 -2.346.375 -2.346.375
Dönem Karı (Zararı)
Not.27 -2.322.215 -2.322.215 -2.322.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.160 -24.160 -24.160
Sermaye Arttırımı
36.000.000 36.000.000 25.000 36.025.000
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 54.000.000 988.386 6.610.552 41.631 -13.473.585 -2.313.630 45.853.354 16.415 45.869.769
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.282.710 -12.222.782
Dönem Karı (Zararı)
-2.322.215 -4.918.770
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.322.215 -4.918.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.208.795 2.845.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 2.539.036 1.853.298
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.780 -483.046
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10,11 5.780 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.13 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17,18 0 -483.046
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.990 29.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 5.395 27.216
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 2.595 2.191
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Not.10 -456.904 826.641
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -2.113.046 -794.659
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 1.679.958 1.652.548
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 -23.816 -32.073
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 0 825
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 519.683 672.142
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -406.790 -52.875
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -406.790 -52.875
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.082.695 -9.291.690
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 2.996.509 -12.090.821
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 497.085 -749.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 589.294 -348.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -92.209 -401.119
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 5.264 -23.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 5.264 -23.686
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -20.101.791 1.772.295
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 120.255 2.343.432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -38.784 -307.762
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -38.784 -307.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 74.006 -53.480
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -249.681 -98.320
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 0 -3.693
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -249.681 -94.627
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -385.558 -83.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 -385.558 -83.424
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.196.115 -11.364.893
Ödenen Temettüler
433.088 -857.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22,24 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-519.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.145.127 51.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18,19 0 535.967
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18,19 0 535.967
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -1.145.127 -484.323
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -889.775 -484.323
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18,19 -255.352 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.727.830 6.552.451
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
36.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Not.27 0 -1.127.468
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.127.468
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.960.110
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.727.830 5.629.284
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 2.727.830 5.629.284
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
90.525
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.299.993 -5.618.687
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.299.993 -5.618.687
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not6 14.073.210 5.733.538
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not6 34.373.203 114.851
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 34.373.203 14.073.210
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 2.996.509
Ticari Alacaklar
Not.10 2.028.993 2.508.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 735.566 1.324.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 1.293.427 1.183.182
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 32.324 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 32.324 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 20.101.791 0
Canlı Varlıklar
Not.14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 675.539 709.908
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 675.539 709.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 10 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 398.574 13.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 398.574 13.026
ARA TOPLAM
57.610.434 20.300.695
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
57.610.434 20.300.695
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 40.620 39.693
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 40.620 39.693
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 1.171.744 531.744
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 21.169.524 23.183.405
Kullanım Hakkı Varlıkları
792.431 817.686
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.896.570 1.839.313
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.896.570 1.839.313
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 18.491 104.377
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 18.491 104.377
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 0 0
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.089.380 26.516.218
TOPLAM VARLIKLAR
82.699.814 46.816.913
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 56.055 43.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 56.055 43.759
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 56.055 43.759
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 6.729.471 5.586.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 6.729.471 5.586.749
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 6.729.471 5.586.749
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 32.806 71.590
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 32.806 71.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 95.661 21.655
Diğer Borçlar
Not.11 385.275 634.956
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 385.275 634.956
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 169.388 689.071
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 8.715 6.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 8.715 6.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
7.477.371 7.053.900
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.477.371 7.053.900
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 27.953.462 26.383.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 27.953.462 26.383.869
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 27.058.623 25.494.174
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 894.839 889.695
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 109.292 73.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 109.292 73.697
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 1.289.920 1.266.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.352.674 27.724.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.830.045 34.778.373
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 45.853.354 12.038.540
Ödenmiş Sermaye
54.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
988.386 835.779
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.610.552 6.634.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.610.552 6.634.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.627.431 6.627.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.879 7.282
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.473.585 -13.531.164
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.313.630 57.581
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.415 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.869.769 12.038.540
TOPLAM KAYNAKLAR
82.699.814 46.816.913
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 8.090.552 9.492.701 3.534.582 6.041.320
Satışların Maliyeti
Not.28 -3.210.972 -4.259.752 -1.108.683 -2.679.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.879.580 5.232.949 2.425.899 3.361.841
BRÜT KAR (ZARAR)
4.879.580 5.232.949 2.425.899 3.361.841
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -2.544.635 -1.397.313 -765.927 -525.132
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 0 -16.550 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 134.216 671.652 11.426 64.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -235.110 -717.070 -134.229 -548.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.234.051 3.773.668 1.537.169 2.351.966
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 1.599.312 1.942.460 -35.404 1.543.680
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -443.556 -426.257 -1.024 -72.486
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.389.807 5.289.871 1.500.741 3.823.160
Finansman Gelirleri
Not.33 2.113.046 794.659 2.038.817 120.057
Finansman Giderleri
Not.33 -7.548.501 -10.331.158 -1.038.620 -4.454.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.045.648 -4.246.628 2.500.938 -511.672
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-276.567 -672.142 -230.656 -582.485
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-247.515 -586.350 -247.515 -558.202
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -29.052 -85.792 16.859 -24.283
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.322.215 -4.918.770 2.270.282 -1.094.157
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.322.215 -4.918.770 2.270.282 -1.094.157
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.585 0 -8.585 0
Ana Ortaklık Payları
-2.313.630 -4.918.770 2.278.867 -1.094.157
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,04280000 0,04220000 -0,27330000 -0,06080000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 -0,04280000 0,16780000 -0,27330000 -0,06080000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.160 -5.494 -14.277 -1.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.199 -6.427 -17.844 -890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.039 933 3.567 -175
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.039 933 3.567 -175
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.160 -5.494 -14.277 -1.065
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.346.375 -4.924.264 2.256.005 -1.095.222
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.346.375 -4.924.264 2.256.005 -1.095.222
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975262
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