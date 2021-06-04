***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
04.06.2021 19:04
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimizin 60.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 54.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 36.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan izahname ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940270
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:058,6548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0477
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0510,5358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0342
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:05525,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,27
|Açılış
|: 525,71
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|13,90
|2.815.566
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.973.354
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.438.664
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.617.254
|% 9,87
|
|ICBCT
|5,39
|7.213.998
|% 8,89
|
|MERIT
|216,00
|2.038.231
|% -10,00
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|ISKUR
|290.000,00
|579.500
|% -9,59
|
|CUSAN
|7,73
|12.564.239
|% -7,43
|
|TKURU
|218,50
|6.486.584
|% -7,42
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,80
|655.287.638
|% 1,43
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|858.849.550
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,21
|363.240.174
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|1.059.531.187
|% 0,75
|
|THYAO
|14,04
|1.570.382.068
|% 0,36
|
|PETKM
|6,32
|644.555.300
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6492
|8,6548
|% -0,55
|
|Euro
|10,5263
|10,5358
|% -0,32
|
|Sterlin
|12,2183
|12,2795
|% -0,17
|
|Frank
|9,5824
|9,6401
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3002
|2,3118
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|18,83
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,72
|7,73
|0,04
|
|B. Petrol
|71,94
|71,94
|0,63
|
Seans Raporu
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