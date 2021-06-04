***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimizin 60.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak üzere 54.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 36.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan izahname ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940270BIST