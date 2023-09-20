***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.09.2023 15:28
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 20.09.2023 tarihinde (bugün) gönderilen yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196419
BIST
'
15:587.829
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,90
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.809
En Yüksek
7.898
15:5827,0406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0358
|Açılış
|: 26,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9493
15:5828,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1223
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
15:581.679,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,87
|Açılış
|: 1.679,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.673,48
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SANFM
|25,74
|28.511.150
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|493.594.560
|% 10,00
|
|KENT
|500,50
|2.756.800
|% 10,00
|
|ISBTR
|265.358,80
|2.388.229
|% 10,00
|
|UFUK
|77,60
|11.761.790
|% 9,99
|
|PEGYO
|8,37
|84.781.464
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|12.987.517
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|1.326.488
|% -9,96
|
|INGRM
|439,60
|544.384.497
|% -9,64
|
|LIDER
|126,70
|277.420.100
|% -6,84
|
|THYAO
|225,20
|8.241.029.762
|% 3,02
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|KOZAL
|28,00
|2.852.380.209
|% 0,00
|
|ALFAS
|158,60
|2.663.198.935
|% 3,32
|
|YKBNK
|16,75
|4.083.539.485
|% 3,97
|
|ISCTR
|22,76
|4.045.665.612
|% 3,36
|
|ADESE
|2,13
|314.034.878
|% 9,79
|
|EKGYO
|7,96
|1.193.200.836
|% 0,89
|
|ZOREN
|4,65
|670.682.256
|% -0,43
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0357
|27,0406
|% 0,13
|
|Euro
|28,9552
|28,9644
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,3751
|33,5425
|% -0,01
|
|Frank
|30,0383
|30,2192
|% 0,23
|
|Riyal
|7,1865
|7,2225
|% 0,08
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,52
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|2,12
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-30,00
|
|Tam
|11.067
|11.145
|-21,00
|
|Yarım
|5.551
|5.596
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,27
|0,10
|
|B. Petrol
|93,55
|93,55
|-0,79
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13ANSGR
Yüzde 9.97 oranında artışla 43.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 423, 547 adet işlem
-
16:12TUCLK
Yüzde 9.97 oranında artışla 72.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 759, 743 adet işlem
-
16:11KIMMR
Yüzde 4.25 oranında artışla 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 372, 958 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 59 artarak (% 0.48 ) 8, 256
-
16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, YKBNK, ISCTR