***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn.Arife Aslı Çeliker'in 30.06.2021 tarihi itibariyle Kurumumuzla anlaşarak ayrılmasına ve Sn. Refik Karakaş'ın 01/07/2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin Finansman ve Enerji Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.Sn.Refik Karakaş İşbankası Teftiş Kurulu'nda başlamış olduğu profesyonel iş yaşamına,Ülkemizin saygın kuruluşları olan Koçbank AŞ,Çukurova Çelik AŞ,Tansaş Mağazacılık AŞ,Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Grup Başkanlığı ve ABN AMRO Finansal Kiralama AŞ de Krediler Müdürü olarak devam etmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945024BIST