***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 12:30
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,Şirketimiz Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sn.Arife Aslı Çeliker'in 30.06.2021 tarihi itibariyle Kurumumuzla anlaşarak ayrılmasına ve Sn. Refik Karakaş'ın 01/07/2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin Finansman ve Enerji Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Sn.Refik Karakaş İşbankası Teftiş Kurulu'nda başlamış olduğu profesyonel iş yaşamına,Ülkemizin saygın kuruluşları olan Koçbank AŞ,Çukurova Çelik AŞ,Tansaş Mağazacılık AŞ,Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Grup Başkanlığı ve ABN AMRO Finansal Kiralama AŞ de Krediler Müdürü olarak devam etmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945024
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|PKENT
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|3.184.129
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|GEDIK
|7,93
|12.744.642
|% 9,99
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|INVEO
|118,50
|13.979.032
|% 9,93
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|SELVA
|4,45
|4.874.089
|% 9,88
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|EUKYO
|6,66
|4.281.420
|% -10,00
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|OZRDN
|9,86
|21.064.468
|% -9,95
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|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
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|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
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|SAMAT
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|GARAN
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|THYAO
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|587.838.364
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|KUTPO
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|% 5,19
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|EREGL
|18,18
|264.210.502
|% -0,49
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|SASA
|27,90
|262.454.483
|% -1,34
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|EKGYO
|1,90
|221.383.133
|% -1,04
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|GARAN
|8,33
|894.725.628
|% 0,97
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|YKBNK
|2,18
|219.880.458
|% 0,93
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|AKBNK
|5,30
|255.183.042
|% -0,38
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|THYAO
|13,44
|587.838.364
|% 0,37
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|14:20
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|8,6822
|% -0,59
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|Euro
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|10,3265
|% -0,68
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|Sterlin
|12,0130
|12,0732
|% -0,33
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|Frank
|9,3725
|9,4290
|% -0,73
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|Riyal
|2,3102
|2,3218
|% -0,49
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|Alış
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|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-1,43
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|Altın Gr.
|490
|490
|-4,09
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|Cumhuriyet
|3.258
|3.307
|-2,00
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|Tam
|3.237
|3.318
|-8,63
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|Yarım
|1.565
|1.605
|-4,18
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|Çeyrek
|785
|803
|-2,09
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|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|0,07
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|Gümüş Gr.
|7,19
|7,21
|-0,04
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|B. Petrol
|75,06
|75,06
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