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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.07.2021 10:12



***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 07.07.2021 tarihinde yaptığı toplantıda 1-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn Haluk Bahadır'ın istifasının kabul edilmesine, 2-İstifası kabul edilen üyenin yerine,Şirketimizin Finansman ve Enerji Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sn Refik Karakaş'ın ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü bildirilerek tescil ettirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947401


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