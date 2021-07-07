***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2021 10:12
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 07.07.2021 tarihinde yaptığı toplantıda 1-Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn Haluk Bahadır'ın istifasının kabul edilmesine, 2-İstifası kabul edilen üyenin yerine,Şirketimizin Finansman ve Enerji Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Sn Refik Karakaş'ın ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, İşbu kararın Ticaret Sicil Müdürlüğü bildirilerek tescil ettirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947401
BIST
10:261.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,40
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
10:268,6747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
10:2610,2621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0124
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2291
10:26502,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,42
|Açılış
|: 502,36
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,41
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler10:26
|TUREX
|10,52
|16.597.867
|% 9,93
|
|KNFRT
|20,52
|11.440.947
|% 9,91
|
|SELVA
|7,13
|8.086.209
|% 9,86
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|PSDTC
|26,96
|14.050.132
|% 7,50
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|14.302.308
|% -5,63
|
|DARDL
|15,00
|3.924.160
|% -4,03
|
|EDATA
|7,01
|74.099.378
|% -3,44
|
|VKFYO
|7,60
|97.561
|% -3,43
|
|THYAO
|13,86
|116.625.889
|% -0,14
|
|GWIND
|3,87
|115.976.975
|% 3,48
|
|YKBNK
|2,23
|110.783.341
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,34
|93.345.395
|% -0,56
|
|GARAN
|8,66
|91.090.447
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,23
|110.783.341
|% 0,45
|
|GWIND
|3,87
|115.976.975
|% 3,48
|
|PEKGY
|1,35
|36.098.338
|% 1,50
|
|AKBNK
|5,34
|93.345.395
|% -0,56
|
|GARAN
|8,66
|91.090.447
|% 0,58
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6735
|8,6747
|% -0,13
|
|Euro
|10,2541
|10,2621
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9234
|11,9832
|% -0,23
|
|Frank
|9,3514
|9,4077
|% -0,07
|
|Riyal
|2,3050
|2,3166
|% -0,17
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|6,07
|
|Altın Gr.
|503
|503
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|0,63
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:40XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 1, 302.00 milyon TL de
-
10:39TGSAS
Yüzde 5.46 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 975, 776 adet işlem
-
10:37GWIND
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 761, 722 adet işlem
-
10:36GWIND
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 451, 780 adet işlem
-
10:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TCELL