***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Muğla ili Bodrum İlçesinde gerçekleştirmeyi planladığı konut projesinin ve ileride gündemimize gelebilecek diğer gayrimenkul projelerinin inşaatı için F tipi müteahhitlik belgesi sahibi Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin (Gündemir İnşaat) tamamının 275.000 TL bedelle satın alınması için bir sözleşme imzalanmıştır.Söz konusu şirketin satın alınması ve değeri söz konusu müteahhitlik belgesi nedeniyle olup, Gündemir İnşaat'ın materyal seviyede başkaca bir varlığı veya yükümlülüğü bulunmamaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963123BIST