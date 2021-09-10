***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2021 12:39
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Muğla ili Bodrum İlçesinde gerçekleştirmeyi planladığı konut projesinin ve ileride gündemimize gelebilecek diğer gayrimenkul projelerinin inşaatı için F tipi müteahhitlik belgesi sahibi Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nin (Gündemir İnşaat) tamamının 275.000 TL bedelle satın alınması için bir sözleşme imzalanmıştır.
Söz konusu şirketin satın alınması ve değeri söz konusu müteahhitlik belgesi nedeniyle olup, Gündemir İnşaat'ın materyal seviyede başkaca bir varlığı veya yükümlülüğü bulunmamaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963123
BIST
14:241.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,39
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.457
En Düşük
1.444
14:248,4198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0177
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4530
|
8,4597
En Düşük
8,3993
14:249,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9750
|
10,0201
En Düşük
9,9529
14:24486,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,55
|Açılış
|: 486,23
|
|Önceki Kapanış
|: 486,78
|
489,95
En Düşük
485,07
BIST En Aktif Hisseler14:24
|YEOTK
|35,42
|54.398.969
|% 10,00
|
|PENTA
|111,10
|15.013.944
|% 10,00
|
|DITAS
|16,86
|14.814.834
|% 9,98
|
|ORCAY
|15,76
|86.745.726
|% 9,98
|
|KTSKR
|96,05
|30.410.594
|% 9,96
|
|TGSAS
|17,50
|13.683.619
|% -9,98
|
|BALAT
|9,21
|903.428
|% -6,21
|
|KENT
|197,00
|1.110.152
|% -5,74
|
|EUHOL
|3,12
|15.516.261
|% -5,45
|
|OYLUM
|5,25
|12.179.436
|% -5,23
|
|GARAN
|9,61
|938.520.822
|% 0,52
|
|THYAO
|12,54
|365.667.327
|% -0,71
|
|YKBNK
|2,54
|304.920.620
|% -0,78
|
|KRDMD
|7,25
|273.679.822
|% -1,09
|
|FROTO
|174,00
|249.472.337
|% 2,59
|
|YKBNK
|2,54
|304.920.620
|% -0,78
|
|GARAN
|9,61
|938.520.822
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,86
|119.457.516
|% -0,53
|
|KRDMD
|7,25
|273.679.822
|% -1,09
|
|AKBNK
|5,70
|205.786.678
|% -0,70
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4187
|8,4198
|% -0,21
|
|Euro
|9,9454
|9,9962
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,6481
|11,7065
|% 0,05
|
|Frank
|9,1416
|9,1966
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2376
|2,2489
|% -0,22
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|1,37
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-6,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|-11,13
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|-5,38
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,71
|72,71
|1,26
|
Seans Raporu
14:24
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