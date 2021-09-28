***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic. Ve San Limited Şirketinin sermayesinin 750.000 TL'den 1.750.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan 1.000.000 TL sermayenin nakit olarak 24 ay içerisinde ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965525BIST