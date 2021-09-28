***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2021 15:52
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğumuz Gündemir İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Tic. Ve San Limited Şirketinin sermayesinin 750.000 TL'den 1.750.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırılan 1.000.000 TL sermayenin nakit olarak 24 ay içerisinde ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965525
BIST
16:061.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -9,89
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
16:068,8813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0640
|Açılış
|: 8,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
16:0610,3820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0634
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
16:06495,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,08
|Açılış
|: 495,10
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler16:03
|ERSU
|4,62
|31.214.787
|% 10,00
|
|YEOTK
|88,55
|26.236.080
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.801.161
|% 9,99
|
|DAGHL
|13,32
|7.386.700
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.757.734
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.871.946
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|11.951.390
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,04
|133.059.567
|% -9,61
|
|THYAO
|13,80
|1.107.711.044
|% 2,00
|
|GARAN
|8,85
|805.213.061
|% -0,78
|
|TUPRS
|112,80
|661.675.254
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,34
|529.820.362
|% -0,85
|
|SISE
|8,02
|413.299.168
|% -1,72
|
|YKBNK
|2,34
|529.820.362
|% -0,85
|
|ODAS
|1,34
|153.570.051
|% 0,00
|
|GARAN
|8,85
|805.213.061
|% -0,78
|
|THYAO
|13,80
|1.107.711.044
|% 2,00
|
|AKYHO
|2,25
|120.249.109
|% 7,66
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8814
|8,8839
|% 0,76
|
|Euro
|10,3800
|10,3837
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,0076
|12,0678
|% -0,28
|
|Frank
|9,5383
|9,5958
|% 0,56
|
|Riyal
|2,3629
|2,3747
|% 0,83
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-14,48
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.259
|3.342
|-25,34
|
|Yarım
|1.575
|1.616
|-12,26
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,13
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|0,47
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:17NUGYO
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 222, 004 adet işlem
-
16:16ARSAN
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 123, 082 adet işlem
-
16:15UNLU
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 5.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 480, 427 adet işlem
-
16:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 56 kaybederek (% -0.84 ) 1, 476
-
16:14XU100
Endeks 1, 381 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 8, 819.00 milyon TL de