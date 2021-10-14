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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.10.2021 17:10



***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
8.7.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

8.7.2021 tarihli KAP açıklamasında, Muğla İli, Bodrum ilçesi, Koyunbaba mahallesi, 212 ada 1 Parseldeki arsa üzerinde gerçekleştirilecek gayrimenkul projesi için BCC Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. (BCC) ile bir "İnşaat Yapım Sözleşmesi" imzalandığı kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu gayrimenkul projesi için hazırlanan "avan proje" Bodrum Belediyesi tarafından onaylanmış olup, detaylı mimari proje (statik proje, mekanik tesisat projesi, elektrik projelerinin hazırlanması)  ve proje etüt çalışmalarını müteakip projenin inşaatına başlanması için "inşaat ruhsatı" başvurusunda bulunulacaktır.
Avan proje kapsamında söz konusu arsa üzerinde 5087,00 m2 bina inşaat alanı söz konusu olup, bu bina inşaat alanları daha önce proje ile ilgili olarak hedeflediğimiz ve KAP'ta açıkladığımız inşaat alanları ile uyumludur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970855


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