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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2021 09:08
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11.11.2021 tarihinde KAP'ta yayınladığımız özel durum açıklamasında özetle, Denizli ili, Çal İlçesi'nde 6 adet tesisten oluşan toplam 3,87 Mw gücündeki güneş enerjisi santrallerinin ve bu santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma haklarının şirketimiz tarafından 2 etapta devir alınmasına yönelik sözleşme Devir Sözleşmesi imzalandığı ifade edilmiştir.
Bu kapsamda ilk etapta 1,04 Mw gücündeki güneş enerjisi santralinin ve bu santralin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanları  arazi bedeli, ve yüzde18 KDV dahil olmak üzere 1.423.004 USD bedelle devir alınmasına ilişkin işlemlere başlanmış olup, söz konusu devir işlemleri kapsamında menkul ve gayrimenkul varlıkların devri tamamlanmış, bağlantı anlaşmasının devriyle beraber ilk etapta planlanan devir işlemleri tamamlanacaktır. Bu çerçevede ilk etapta planlanan devrin Kasım ayı sonu veya Aralık ayı başı itibariyle tamamlanması için herhangi bir engel görülememektedir.
Öte yandan, Devir Sözleşmesi uyarınca, ikinci etapta, 2022 yılı Nisan Mayıs aylarında  devralınması planlanan 5 adet tesisten oluşan toplam 2,83 Mw güneş enerjisi santralleri ve bu santrallerin yürürlükte olan dağıtım sistemine bağlantı anlaşmalarında belirtilen taşınmazları ile her türlü kullanım ve yararlanma hakları ile tüm ekipmanlarının  arazi bedelleri ve yüzde18 KDV dahil olmak üzere 4.175.900 USD karşılığında devralınmasından satıcı taraf ile uzlaşmaya varılarak vazgeçilmiştir.
Ayrıca 11.11.2021 tarihli KAP açıklamamızda İkinci etap kapsamındaki devrin finansmanı için Şirketimizin bir  bir sermaye artırımı planı olduğu ifade edilmişti. Söz konusu devirden vazgeçilmiş olması nedeniyle sermaye artırımı planımızdan da vazgeçilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979533


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