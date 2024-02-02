***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 97.585, TL nominal değerli payların tamamının satışı 01.02.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246399BIST