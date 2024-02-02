***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2024 13:32
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 97.585, TL nominal değerli payların tamamının satışı 01.02.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246399
BIST
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14:318.720
En Düşük
|Değişim
|: 0,85%
|| 73,74
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.658
En Yüksek
8.763
14:3130,4556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1220
|Açılış
|: 30,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
14:3133,1785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1210
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,9769
14:312.012,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 8,05
|Açılış
|: 2.012,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.999,82
BIST En Aktif Hisseler14:31
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|BALAT
|24,92
|2.243.845
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|33.534.430
|% 9,97
|
|EKOS
|62,95
|1.328.550.477
|% 9,96
|
|MEGMT
|50,00
|975.949.171
|% 9,94
|
|KBORU
|122,40
|74.555.064
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|36,92
|259.692.576
|% -7,47
|
|OTTO
|301,00
|909.238
|% -7,38
|
|MMCAS
|13,00
|1.630.596
|% -6,54
|
|CATES
|84,55
|2.792.984.622
|% -2,93
|
|BINHO
|574,50
|2.111.237.800
|% 0,35
|
|PGSUS
|770,00
|2.100.131.937
|% 1,05
|
|ASTOR
|124,60
|2.008.357.305
|% 4,71
|
|EKOS
|62,95
|1.328.550.477
|% 9,96
|
|AKFGY
|2,17
|286.436.411
|% 3,83
|
|EKGYO
|10,12
|1.191.313.133
|% -1,17
|
|LRSHO
|2,50
|201.033.831
|% -4,94
|
|MOBTL
|5,48
|345.400.675
|% 1,48
|
|CEMAS
|5,07
|296.663.855
|% 3,47
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4494
|30,4556
|% 0,40
|
|Euro
|33,1684
|33,1785
|% 0,37
|
|Sterlin
|38,7391
|38,9333
|% 0,48
|
|Frank
|35,4501
|35,6637
|% 0,65
|
|Riyal
|8,1011
|8,1417
|% 0,39
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|925,33
|926,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,88
|982,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,12
|79,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,98
|2.055,21
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:31
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14:45XU100
Endeks 8, 718 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 70, 785.00 milyon TL de
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14:45BASCM
Yüzde 6.23 oranında artışla 11.60 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 924 adet işlem
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14:44ENERY
Yüzde 7.31 oranında artışla 154.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 774, 262 adet işlem
-
14:43ALCAR
Yüzde 4.38 oranında artışla 1, 263.00 lira fiyatla işlem gören hissede 124, 594 adet işlem
-
14:42EGEEN
Yüzde 9.99 oranında artışla 12, 747.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 368 adet işlem