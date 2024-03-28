***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn Refik Karakaş 28.03.2024 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.Bu kapsamda şirketimiz Yönetim Kurulu 28/3/2024 tarihinde toplanarak Sn.Refik Karakaş'ın istifasının kabulüne,yerine Sn.Nurdan Ateş'in ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263913BIST