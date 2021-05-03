Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

03.05.2021 13:29



***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 02.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 18.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 36.000.000 TL (%200) artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 23.02.2021 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" daha önce 23.02.2021 tarihinde KAP'ta açıklanmıştı.
Sonrasında,12.03.2021 tarihli KAP açıklamasında kamuya duyurduğumuz üzere, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m2 yüzölçümlü, 0,30 emsal konut imarlı arsa (Arsa), Şirketimizde %32,03 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile %50-%50 oranında ortaklaşa satın alınmıştır.
26.03.2021 tarihinde de, TMSF portföyünde yer alan yenilenebilir enerji varlıklarının incelenmesi için görüşmeler yapmayı planladığımız KAP'ta açıklanmıştır.
Sermaye artırımından elde edilecek fonların söz konusu arsa üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan konut projesinin ve TMSF portföyünde yer alan enerji varlıklarının alımının finansmanı için kullanılmasına yönelik olarak yeniden hazırlanan   "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor"  ekte yer almaktadır.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934093


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:341.406
Değişim :  0,61% |  8,56
Açılış :  1.400  
Önceki Kapanış :  1.398  
En Yüksek
1.410 En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler13:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 271,70 1.710.352 % 10,00  
INTEM 48,68 9.802.887 % 9,99  
DAGHL 12,55 2.046.782 % 9,99  
BJKAS 9,26 7.549.595 % 9,98  
DYOBY 13,01 8.280.699 % 9,97  
daha fazla
13:34 Alış Satış %  
Dolar 8,2873 8,2896 % 0,18  
Euro 10,0012 10,0098 % 0,39  
Sterlin 11,4526 11,5100 % 0,46  
Frank 9,0595 9,1141 % 0,37  
Riyal 2,2058 2,2169 % 0,27  
daha fazla
13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 12,15  
Altın Gr. 474 474 3,65  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,21 26,24 0,30  
Gümüş Gr. 6,96 6,97 0,06  
B. Petrol 66,41 66,41 -0,35  
Seans Raporu 13:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru