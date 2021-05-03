***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 02.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen, Şirketimizin 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, mevcut 18.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 36.000.000 TL (%200) artırılarak 54.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuzun 23.02.2021 tarihli kararıyla kabul edilen "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" daha önce 23.02.2021 tarihinde KAP'ta açıklanmıştı.Sonrasında,12.03.2021 tarihli KAP açıklamasında kamuya duyurduğumuz üzere, Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 212 Ada, 1 Parselde bulunan 12.944,54m2 yüzölçümlü, 0,30 emsal konut imarlı arsa (Arsa), Şirketimizde %32,03 oranında pay sahibi olan BCC Yatırım ve Danışmanlık Anonim Şirketi ile %50-%50 oranında ortaklaşa satın alınmıştır.26.03.2021 tarihinde de, TMSF portföyünde yer alan yenilenebilir enerji varlıklarının incelenmesi için görüşmeler yapmayı planladığımız KAP'ta açıklanmıştır.Sermaye artırımından elde edilecek fonların söz konusu arsa üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan konut projesinin ve TMSF portföyünde yer alan enerji varlıklarının alımının finansmanı için kullanılmasına yönelik olarak yeniden hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934093BIST