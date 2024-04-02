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***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.04.2024 15:31
***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
BCC Yatırım ve Danışmanlık AŞ 29320000 TRY 27,14

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Hamiline 1 TRY 108000000 TRY 100 İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KORAY ETİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Kimya Mühendisi 05.04.2019 İcrada Görevli Değil TRİCON DANIŞMANLIK LTD ŞTİ Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
SERKUT YAVUZ ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 05.04.2019 İcrada Görevli Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı BCC Yatırım ve Dan. - Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
ŞÜKRÜ TUNCER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.02.2019 İcrada Görevli İdari ve Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tulpar Yatırım-(Şirket Müdürü ve ortağı) Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye)
NURDAN ATEŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2024 İcrada Görevli Değil Finans ve Kurumsal Yönetim BCC Yatırım AŞ-Finansman Sorumlusu Evet 0 Bağımsız Üye Değil Hayır
UMUT KAAN ÖZSAVANER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.04.2021 İcrada Görevli Değil - Özer Mali Danışmanlık ve Müşavirlik Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi(Başkan)-Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan)-Denetim Komitesi (Üye)
CEMAL LEVENT GÜLEÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 09.06.2020 İcrada Görevli Değil Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi (Başkan)-Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265674


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