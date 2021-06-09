***METUR* *VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
09.06.2021 09:20
***METUR******VKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [VKGYO, METUR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
METUR.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/06/2021) VKGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 17/06/2021) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941326
BIST
10:401.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.450
10:408,5977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:4010,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:40522,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,83
|Açılış
|: 522,97
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,27
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ATATP
|35,12
|49.574.338
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.078.412
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|98.748.519
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|2.576.810
|% 9,91
|
|BMSCH
|5,74
|117.491.141
|% 7,29
|
|METUR
|7,10
|4.105.320
|% -5,33
|
|ETYAT
|3,49
|790.276
|% -5,16
|
|NUGYO
|12,11
|1.255.219
|% -5,02
|
|EUKYO
|5,88
|1.982.640
|% -4,39
|
|RODRG
|18,00
|1.427.937
|% -4,36
|
|THYAO
|14,47
|280.393.772
|% -0,07
|
|GARAN
|8,32
|176.413.083
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,82
|166.510.565
|% 0,90
|
|BMSCH
|5,74
|117.491.141
|% 7,29
|
|BOBET
|4,43
|98.748.519
|% 9,93
|
|BOBET
|4,43
|98.748.519
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,82
|166.510.565
|% 0,90
|
|GARAN
|8,32
|176.413.083
|% 0,24
|
|BMSCH
|5,74
|117.491.141
|% 7,29
|
|THYAO
|14,47
|280.393.772
|% -0,07
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5953
|8,5978
|% -0,09
|
|Euro
|10,4748
|10,4793
|% -0,01
|
|Sterlin
|12,1469
|12,2078
|% 0,03
|
|Frank
|9,5439
|9,6014
|% -0,13
|
|Riyal
|2,2845
|2,2960
|% -0,13
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-1,45
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|0,31
|