***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:29
***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MGROS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MGROS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827529
BIST
17:3794.065
En Yüksek
|Değişim
|: -6,83%
|| -6.900,84
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:376,3030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,0927
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3032
En Düşük
6,2064
17:377,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:37319,74
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -6,92
|Açılış
|: 319,74
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|69.522.649
|% 20,00
|
|PINSU
|2,70
|26.964.397
|% 13,92
|
|ECILC
|4,54
|440.922.154
|% 13,78
|
|VKING
|3,84
|13.072.916
|% 12,94
|
|SELEC
|8,20
|216.432.680
|% 11,11
|
|TSPOR
|3,44
|166.437.704
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|58.285.123
|% -20,00
|
|MRGYO
|0,68
|9.890.396
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.601.489
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|39.087.876
|% -20,00
|
|ASELS
|24,58
|855.279.551
|% -6,04
|
|THYAO
|8,71
|589.164.461
|% -9,37
|
|ECILC
|4,54
|440.922.154
|% 13,78
|
|GARAN
|8,74
|415.331.976
|% -8,77
|
|MGROS
|19,14
|295.205.043
|% -16,71
|
|IHLGM
|0,90
|169.700.618
|% -19,64
|
|ODAS
|1,33
|195.294.269
|% -17,39
|
|CEMAS
|0,74
|86.735.174
|% -19,57
|
|KARSN
|1,32
|139.137.637
|% -14,29
|
|ECILC
|4,54
|440.922.154
|% 13,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9168
|7,9565
|% -0,28
|
|Frank
|6,6156
|6,6555
|% 0,32
|
|Riyal
|1,6699
|1,6783
|% 1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.580
|-54,91
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-7,24
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-65,86
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-31,86
|
|Çeyrek
|513
|524
|-15,93
|
|Gümüş.Ons
|15,85
|15,88
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|33,73
|33,73
|-2,06
|