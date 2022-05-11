***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 16:20
***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MGROS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MGROS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029240
BIST
17:042.451
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -38,84
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
17:0415,3187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0724
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
17:0416,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1289
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
17:04911,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 9,41
|Açılış
|: 911,28
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:01
|BOSSA
|59,40
|74.048.595
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.712.468
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|23.744.841
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.611.380
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.996.340
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.898.548
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.726.614
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.604.212
|% -9,98
|
|THYAO
|41,92
|2.886.848.176
|% -0,66
|
|SISE
|19,94
|2.856.890.703
|% -0,50
|
|KRDMD
|16,44
|2.134.625.094
|% -0,78
|
|ASELS
|23,98
|1.729.784.006
|% -0,83
|
|SAHOL
|20,02
|1.432.805.494
|% -2,34
|
|YKBNK
|4,68
|1.164.832.947
|% -3,51
|
|EKGYO
|2,70
|669.341.063
|% -2,53
|
|SISE
|19,94
|2.856.890.703
|% -0,50
|
|DOHOL
|3,67
|489.545.903
|% -4,43
|
|KRDMD
|16,44
|2.134.625.094
|% -0,78
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3095
|15,3169
|% 0,46
|
|Euro
|16,1873
|16,2073
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,9014
|18,9962
|% 0,83
|
|Frank
|15,4328
|15,5258
|% 1,05
|
|Riyal
|4,0701
|4,0905
|% 0,30
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|8,57
|
|Altın Gr.
|912
|912
|9,75
|
|Cumhuriyet
|6.175
|6.268
|21,00
|
|Tam
|6.143
|6.302
|16,78
|
|Yarım
|2.969
|3.048
|8,11
|
|Çeyrek
|1.489
|1.524
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,34
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,50
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16XU100
Endeks 2, 451 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 33, 925.00 milyon TL de
-
17:15ARSAN
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 4.32 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 027, 547 adet işlem
-
17:13OZKGY
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 007, 386 adet işlem
-
17:13OZKGY
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 007, 386 adet işlem
-
17:12NATEN
Yüzde -6.77 oranında düşüşle 61.25 lira fiyatla işlem gören hissede 950, 238 adet işlem