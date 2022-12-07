***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 12:39
***MGROS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MGROS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085134
BIST
15:234.971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -28,75
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.952
15:2318,6415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
15:2319,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0927
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6050
En Düşük
19,4674
15:231.061,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.061,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,85
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler15:21
|YESIL
|4,40
|60.136.263
|% 10,00
|
|GLCVY
|38,32
|188.070.942
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|506.072.035
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|18.047.919
|% 9,98
|
|KRDMA
|15,78
|604.968.966
|% 9,97
|
|VBTYZ
|67,50
|40.973.168
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|1.880.696
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,20
|969.725
|% -8,10
|
|HEDEF
|21,60
|20.471.328
|% -7,69
|
|PRDGS
|12,45
|33.761.032
|% -7,16
|
|KRDMD
|17,83
|8.980.165.057
|% 0,73
|
|THYAO
|136,80
|5.147.213.319
|% 0,88
|
|ASELS
|51,05
|4.350.596.223
|% 4,10
|
|PETKM
|18,31
|3.534.354.625
|% 1,72
|
|EREGL
|42,20
|2.565.746.994
|% -0,89
|
|KRDMD
|17,83
|8.980.165.057
|% 0,73
|
|EKGYO
|7,26
|1.432.131.643
|% 0,28
|
|PETKM
|18,31
|3.534.354.625
|% 1,72
|
|ISCTR
|10,38
|1.549.048.828
|% 1,67
|
|ADESE
|1,92
|261.023.355
|% 4,92
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6372
|18,6410
|% 0,03
|
|Euro
|19,5864
|19,5964
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,5864
|22,6997
|% 0,18
|
|Frank
|19,7239
|19,8427
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9417
|4,9665
|% 0,02
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,08
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,43
|
|Cumhuriyet
|7.122
|7.229
|-14,00
|
|Tam
|7.156
|7.203
|3,00
|
|Yarım
|3.465
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.738
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,42
|0,11
|
|B. Petrol
|79,32
|79,32
|-0,03
|