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***MGROS* *ISBIR* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

20.10.2022 16:43
***MGROS* *ISBIR* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu


***MGROS******ISBIR******YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ISBIR, MGROS, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ISBIR 1 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E RAMAZAN AKYOL 0,800
YBTAS 4 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E RAMAZAN AKYOL 2,160
YBTAS 5 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İRFAN YILMAZ 4,200
YBTAS 6 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İRFAN YILMAZ 10,200

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı
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ALKA 139,70 42.592.295 % 10,00  
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17:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.640 1.640 11,94  
Altın Gr. 980 980 6,47  
Cumhuriyet 6.632 6.732 8,00  
Tam 6.642 6.755 46,00  
Yarım 3.236 3.303 23,00  
Çeyrek 1.623 1.650 9,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,79 0,11  
Gümüş Gr. 11,19 11,20 0,02  
B. Petrol 92,92 92,92 0,54  
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