***MGROS* *ISBIR* *YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
20.10.2022 16:43
***MGROS******ISBIR******YBTAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ISBIR, MGROS, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ISBIR 1 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E RAMAZAN AKYOL 0,800
YBTAS 4 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E RAMAZAN AKYOL 2,160
YBTAS 5 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İRFAN YILMAZ 4,200
YBTAS 6 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İRFAN YILMAZ 10,200
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı
17:453.947
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 45,66
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
17:4518,5918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0150
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
17:4518,2255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0174
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
17:45980,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 7,38
|Açılış
|: 980,66
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler17:45
|PENTA
|708,50
|177.591.747
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|565.975.699
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.592.295
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|241.863.292
|% 10,00
|
|NTHOL
|12,98
|225.247.486
|% 10,00
|
|ETILR
|8,76
|85.942.621
|% -5,60
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,94
|110.247.014
|% -4,36
|
|OZGYO
|3,63
|99.266.228
|% -3,71
|
|ODAS
|7,94
|1.415.118.396
|% -3,52
|
|THYAO
|98,25
|5.362.635.402
|% -0,81
|
|SISE
|31,78
|3.249.423.526
|% 1,34
|
|EKGYO
|4,66
|2.927.651.199
|% 3,56
|
|SASA
|93,45
|2.875.062.976
|% 9,62
|
|TUPRS
|376,60
|2.704.810.042
|% 2,28
|
|EKGYO
|4,66
|2.927.651.199
|% 3,56
|
|TSKB
|2,90
|1.074.824.875
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|681.523.045
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,55
|2.448.044.146
|% -1,44
|
|VAKBN
|8,96
|1.737.666.666
|% 1,47
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5857
|18,5918
|% -0,08
|
|Euro
|18,2191
|18,2255
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,7268
|20,8308
|% -0,49
|
|Frank
|18,4111
|18,5221
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,03
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|11,94
|
|Altın Gr.
|980
|980
|6,47
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.642
|6.755
|46,00
|
|Yarım
|3.236
|3.303
|23,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,02
|
|B. Petrol
|92,92
|92,92
|0,54
|