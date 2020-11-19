***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.11.2020 12:36
***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MGROS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ninety One UK Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889191
BIST
15:221.319
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 24,10
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.321
En Düşük
1.278
15:227,5695
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -0,1465
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
15:228,9705
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -0,1797
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
15:22453,80
En Yüksek
|Değişim
|: -2,23%
|| -10,33
|Açılış
|: 453,80
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler15:20
|IZTAR
|12,76
|4.029.016
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|107.461.457
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|164.641.144
|% -9,70
|
|GARAN
|9,32
|7.100.567.276
|% 5,31
|
|KRDMD
|4,92
|4.321.677.718
|% 7,19
|
|YKBNK
|3,10
|3.417.010.598
|% 5,80
|
|AKBNK
|6,51
|1.835.587.348
|% 3,83
|
|VAKBN
|4,89
|1.385.960.708
|% 2,73
|
|YKBNK
|3,10
|3.417.010.598
|% 5,80
|
|KRDMD
|4,92
|4.321.677.718
|% 7,19
|
|GARAN
|9,32
|7.100.567.276
|% 5,31
|
|EKGYO
|1,94
|737.193.768
|% -2,51
|
|AKBNK
|6,51
|1.835.587.348
|% 3,83
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5673
|7,5711
|% -1,88
|
|Euro
|8,9612
|8,9704
|% -1,96
|
|Sterlin
|10,0078
|10,0580
|% -1,98
|
|Frank
|8,2771
|8,3270
|% -1,85
|
|Riyal
|2,0147
|2,0248
|% -1,80
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-7,42
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-9,18
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-72,00
|
|Tam
|3.011
|3.093
|-72,86
|
|Yarım
|1.455
|1.496
|-35,25
|
|Çeyrek
|730
|748
|-17,62
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|-0,22
|
Seans Raporu
15:20
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15:33YKBNK
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 136, 061, 180 adet işlem
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15:32XU100
Endeks 1, 317 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 392.00 milyon TL de
-
15:31YKBNK
Yüzde 6.48 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 513, 610 adet işlem
-
15:30GUBRF
Yüzde 8.84 oranında artışla 41.14 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 395, 710 adet işlem
-
15:29TTKOM
Yüzde 5.07 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 343, 465 adet işlem