***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.07.2021 10:58
***MGROS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MGROS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ninety One UK Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946754
BIST
13:441.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:448,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:4410,2696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0233
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:44503,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,67
|Açılış
|: 503,89
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:44
|GWIND
|3,74
|135.658.382
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.845.145
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.911.689
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|6.014.837
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|NIBAS
|12,05
|5.697.923
|% -7,24
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,70
|845.470.064
|% 0,69
|
|THYAO
|14,08
|415.935.419
|% -0,28
|
|KOZAL
|110,90
|312.322.952
|% -0,45
|
|EREGL
|18,27
|298.135.136
|% 0,27
|
|AKBNK
|5,45
|294.218.104
|% 0,18
|
|GARAN
|8,70
|845.470.064
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,23
|208.152.237
|% 0,00
|
|ODAS
|1,92
|129.038.346
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,30
|78.778.070
|% 0,78
|
|AKBNK
|5,45
|294.218.104
|% 0,18
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6663
|8,6695
|% 0,06
|
|Euro
|10,2599
|10,2696
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9653
|12,0253
|% 0,01
|
|Frank
|9,3574
|9,4138
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3043
|2,3159
|% 0,01
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|17,11
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.314
|3.398
|26,66
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,90
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,45
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,66
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,23
|