***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor
07.07.2022 09:27
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor )
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Türkçe
Entegre Rapor
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 Yılı Entegre Raporu kurumsal web sitemiz www.migroskurumsal.com 'a yüklenmiştir.
Şirket, Entegre Raporunda 2021 yılındaki sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) alanındaki çalışmalarını ve hedefleri doğrultusundaki performansının detaylarını sunmaktadır.
Migros Entegre Raporu, GRI Standartları'na uyumlu olarak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042734
BIST
09:552.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,20
|Açılış
|: 2.412
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|Önceki Kapanış
|: 2.408
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2.412
En Düşük
2.412
09:5517,2775
En Yüksek
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|: 0,36%
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|Önceki Kapanış
|: 17,0700
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En Düşük
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09:5517,6709
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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09:55968,37
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|Açılış
|: 968,47
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|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
969,31
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler09:55
|IZFAS
|5,36
|1.727.160
|% 138,68
|
|KOZAL
|186,80
|1.115.838.707
|% 10,37
|
|LKMNH
|16,30
|1.024.584
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,36
|43.888.288
|% 0,00
|
|TTKOM
|8,63
|208.296.021
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,27
|93.222.379
|% 0,00
|
|AGHOL
|48,96
|65.417.568
|% 0,00
|
|AGYO
|3,77
|30.255.534
|% 0,00
|
|ADEL
|23,54
|1.821.167
|% 0,00
|
|ADESE
|0,72
|9.819.946
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 0,00
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 0,00
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% 0,00
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,00
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 0,00
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 0,00
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2648
|17,2775
|% 0,36
|
|Euro
|17,6374
|17,6709
|% 0,70
|
|Sterlin
|20,5815
|20,6847
|% 0,58
|
|Frank
|17,7358
|17,8426
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5856
|4,6086
|% 0,30
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,95
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,85
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.510
|6.628
|20,00
|
|Yarım
|3.186
|3.241
|10,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.620
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,09
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