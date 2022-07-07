***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEntegre RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 Yılı Entegre Raporu kurumsal web sitemiz www.migroskurumsal.com 'a yüklenmiştir.Şirket, Entegre Raporunda 2021 yılındaki sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) alanındaki çalışmalarını ve hedefleri doğrultusundaki performansının detaylarını sunmaktadır.Migros Entegre Raporu, GRI Standartları'na uyumlu olarak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042734BIST