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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor

07.07.2022 09:27
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Entegre Rapor )

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Türkçe
Entegre Rapor

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Açıklamalar

Şirketimizin 2021 Yılı Entegre Raporu kurumsal web sitemiz www.migroskurumsal.com 'a yüklenmiştir.
Şirket, Entegre Raporunda 2021 yılındaki sürdürülebilirlik (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) alanındaki çalışmalarını ve hedefleri doğrultusundaki performansının detaylarını sunmaktadır.
Migros Entegre Raporu, GRI Standartları'na uyumlu olarak ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile ilişkilendirilerek hazırlanmıştır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042734


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LKMNH 16,30 1.024.584 % 0,00  
RYGYO 4,36 43.888.288 % 0,00  
TTKOM 8,63 208.296.021 % 0,00  
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Riyal 4,5856 4,6086 % 0,30  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.744 1.745 5,95  
Altın Gr. 968 969 5,85  
Cumhuriyet 6.538 6.636 49,00  
Tam 6.510 6.628 20,00  
Yarım 3.186 3.241 10,00  
Çeyrek 1.596 1.620 5,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,34 0,13  
Gümüş Gr. 10,74 10,75 0,10  
B. Petrol 101 101 -0,09  
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