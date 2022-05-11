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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

11.05.2022 19:02
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Hayır (No)
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Açıklamalar

Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte sunulmuştur.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 08/07/2008 14/07/2008 7104
7 14/08/2008 19/08/2008 7130
7 27/11/2008 02/12/2008 7201
Tadil Edilenler: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, Eklenenler: 11/A, 23/A, 33, 34 30/04/2009 06/05/2009 7305
Tadil Edilenler: 3, 11, 16, 18, 21, 32, Eklenenler: 16/A, 35 12/07/2012 18/07/2012 8114
Tadil Edilenler: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11/A, 12, 13, 14, 15, 16, 16/A, 17, 18, 19, 20, 21, 23/A, 25, 26, 28, 29, 30, 32, Çıkarılanlar: 22, 23, 24, 33, Madde Numaraları Değişenler: 27, 31, 34, 35 08/10/2013 14/10/2013 8425
16, 17, 19 16/04/2015 22/04/2015 8806
7 01/06/2018 07/06/2018 9595
7 31/08/2018 05/09/2018 9653
3 23/05/2019 29/05/2019 9839
3, 7 29/04/2022 29/04/2022 10570



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029445


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Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,58 21,62 0,34  
Gümüş Gr. 10,60 10,61 0,16  
B. Petrol 108 108 5,57  
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