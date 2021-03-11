***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/03/2021Karar Sayısı318SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıYönetim Kurulumuzun 11/03/2021 tarih ve 318 sayılı Kararı ile onaylanan 2020 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 SAYILI "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, yıllık Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun- Tarafımızca incelendiğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığınıbilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesiİzzet Karaca Şevki AcunerGenel Müdür Genel Müdür Yardımıcısı (Mali İşler)Ö. Özgür Tort Ferit Cem Doğanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917580BIST