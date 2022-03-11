Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

11.03.2022 19:33
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/03/2022
Karar Sayısı
347
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

                                                                                       Yönetim Kurulumuzun 11/03/2022 tarih ve 347 sayılı Kararı ile onaylanan 2021 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 SAYILI "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, yıllık Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun
  
  
  
- Tarafımızca incelendiğini, 
  
  
  
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
  
  
  
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış yıllık Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
  
  
  
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
  
  
  
Saygılarımızla,
  
  
  
  
  
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                            Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
  
  
  
İzzet Karaca                                                                        Şevki Acuner
  
  
  
  
  
  
  
Genel Müdür                                                                      Genel Müdür Yardımıcısı (Mali İşler)
  
    
  
Ö. Özgür Tort                                                                     Ferit Cem Doğan
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009794


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.054
Değişim :  0,58% |  11,84
Açılış :  2.046  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.068 En Düşük
2.043
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEPET 2,31 20.281.852 % 10,00  
GRSEL 10,96 27.276.766 % 9,93  
GZNMI 20,48 1.638.769 % 9,93  
EUYO 3,37 8.901.742 % 8,36  
ALCTL 25,80 54.939.658 % 7,59  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7355 14,7834 % -0,48  
Euro 16,0713 16,1537 % -1,17  
Sterlin 19,1771 19,2733 % -0,86  
Frank 15,7228 15,8175 % -0,94  
Riyal 3,9223 3,9420 % -0,47  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.986 1.987 -10,11  
Altın Gr. 943 943 -9,30  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,83 25,86 -0,13  
Gümüş Gr. 12,26 12,28 -0,10  
B. Petrol 113 113 3,43  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru