***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/03/2023Karar Sayısı373SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıYönetim Kurulumuzun 13/03/2023 tarih ve 373 sayılı Kararı ile onaylanan 2022 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, yıllık Entegre Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporu'nun• Tarafımızca incelendiğini,• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış yıllık Entegre Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Saygılarımızla,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiŞevki Acuner Barış TanGenel Müdür Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)Ö. Özgür Tort Ferit Cem Doğanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123727BIST