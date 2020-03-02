***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,19 23.191.364 18.717.358Satışların Maliyeti3,19 -16.986.111 -13.836.817TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.205.253 4.880.541BRÜT KAR (ZARAR)6.205.253 4.880.541Genel Yönetim Giderleri20 -284.151 -269.586Pazarlama Giderleri20 -4.599.972 -3.762.168Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 308.796 275.995Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -825.168 -683.692ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)804.758 441.090Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 27.748 6.947Yatırım Faaliyetlerinden Giderler22 -57.917 -143.779FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)774.589 304.258Finansman Gelirleri23 15.866 58.018Finansman Giderleri24 -1.257.985 -1.409.543SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-467.530 -1.047.267Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.440 211.830Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -3.122 -32.368Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -21.318 244.198SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-491.970 -835.437DÖNEM KARI (ZARARI)-491.970 -835.437Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar142 121Ana Ortaklık Payları28 -492.112 -835.558Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç / (Kayıp) / Earning (Loss) per Share -2,72000000 -4,61000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.164.935 1.190.961Dönem Karı (Zararı)-491.970 -835.437Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.760.591 2.071.834Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 805.960 295.083Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler66.569 132.346Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 11.405 8.262Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 25.664 -13.250Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler22 29.500 130.149Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 7.185Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler140.203 117.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 122.510 85.164Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 17.693 32.135Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.385.890 729.130Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21,23 -81.670 -75.826Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 883.935 340.495Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri21 766.880 615.641Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri21 -183.255 -151.180Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler299.404 938.121Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler37.456 72.187Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 37.456 72.187Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 24.440 -211.830Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler669 -502Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 669 -502İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler476.066 555.599Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.650 -32.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler15.666 -44.630Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-443.061 -327.556Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler854.011 909.058Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.100 50.963Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.744.687 1.791.996Ödenen Faiz-746.017 -657.091Alınan Faiz254.076 220.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler18 -53.154 -46.173Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler17 -19.064 -11.233Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.593 -106.548YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI128.773 -315.385Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri469.634 172.366Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-340.861 -487.751FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.720.562 -740.172İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları26 0 -125.435Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri16 770.200 320.375Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -1.257.980 -625.449Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-705.131 0Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-81.234 -282Ödenen Faiz-456.271 -316.147Alınan Faiz23 9.854 6.766YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)573.146 135.404Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi4.647 -2.268NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)577.793 133.136DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.750.516 1.617.380DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.328.309 1.750.516Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.328.309 1.750.516Finansal Yatırımlar5 19.714 18.450Ticari Alacaklar6 126.354 121.114İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 749 746İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar125.605 120.368Diğer Alacaklar7 35.709 27.584İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 35.709 27.584Stoklar8 2.666.449 2.249.052Peşin Ödenmiş Giderler9 82.734 71.897Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 11.755 49.477Diğer Dönen Varlıklar5.899 10.382ARA TOPLAM5.276.923 4.298.472Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 0 175.789TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.276.923 4.474.261DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 4.415 1.165Diğer Alacaklar7 5.265 5.480İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.265 5.480Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 0 32.325Maddi Duran Varlıklar11 3.736.238 3.863.042Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.954.168 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.445.825 2.479.242Şerefiye13 2.252.992 2.252.992Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 192.833 226.250Peşin Ödenmiş Giderler9 38.041 27.581Ertelenmiş Vergi Varlığı25 0 1.765TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.183.952 6.410.600TOPLAM VARLIKLAR14.460.875 10.884.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar511.631 522.435İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar511.631 522.435Banka Kredileri16 281.603 522.435Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 230.028 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 681.251 706.655Ticari Borçlar6 5.743.794 4.866.750İlişkili Taraflara Ticari Borçlar27 255.588 213.810İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.488.206 4.652.940Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 148.609 131.949Diğer Borçlar7 133.660 126.474İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 133.660 126.474Türev Araçlar1.803 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 94.984 107.468Kısa Vadeli Karşılıklar224.605 207.464Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 139.366 122.848Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 85.239 84.616Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.681 5.724ARA TOPLAM7.544.018 6.674.919TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.544.018 6.674.919UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.328.337 3.341.007İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.328.337 3.341.007Banka Kredileri16 3.440.185 3.341.007Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 2.888.152 0Diğer Borçlar13.026 11.903İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 13.026 11.903Türev Araçlar26.314 71.895Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 3.196 4.570Uzun Vadeli Karşılıklar204.503 145.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 204.503 145.477Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 18.613 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.593.989 3.574.852TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.138.007 10.249.771ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar321.203 632.904Ödenmiş Sermaye26 181.054 181.054Birleşme Denkleştirme Hesabı22.074 22.074Geri Alınmış Paylar (-)26 -125.435 -125.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)637.922 678.012Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)637.922 678.012Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)652.137 687.277Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.215 -9.265Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)176.102 132.671Yabancı Para Çevrim Farkları176.102 132.671Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.771 9.391Diğer Yedekler-365 -365Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-101.808 571.060Net Dönem Karı veya Zararı-492.112 -835.558Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.665 2.186TOPLAM ÖZKAYNAKLAR322.868 635.090TOPLAM KAYNAKLAR14.460.875 10.884.861Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler178.030 27.312 0 743.700 -8.684 735.016 45.311 45.311 0 -365 -27.516 512.706 485.190 1.470.494 56.654 1.527.148Transferler3.024 -5.238 -37.246 -37.246 9.391 598.576 -512.706 85.870 55.801 -55.801 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.177 -581 -19.758 87.360 87.360 -835.558 -835.558 -767.956 1.333 -766.623Dönem Karı (Zararı)-835.558 -835.558 -835.558 121 -835.437Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-19.177 -581 -19.758 87.360 87.360 67.602 1.212 -125.435 -125.435 -125.435Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090Transferler-177.070 -177.070 14.380 -672.868 835.558 162.690 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)141.930 -4.950 136.980 43.431 43.431 -492.112 -492.112 -311.701 -521 -312.222Dönem Karı (Zararı)-492.112 -492.112 -492.112 142 -491.970Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)141.930 -4.950 136.980 43.431 43.431 180.411 -663 179.748Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -492.112 -593.920 321.203 1.665 322.868Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-491.970 -835.437DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar136.980 -19.661Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)145.489 -24.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.188 -726Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.321 5.546Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-3.559 5.401Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.238 145Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar42.768 88.475Yabancı Para Çevrim Farkları42.768 88.475DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)179.748 68.814TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-312.222 -766.623Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-521 1.333Ana Ortaklık Payları-311.701 -767.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823730BIST