***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 28.790.190 22.864.760Satışların Maliyeti18 -21.391.323 -16.745.635TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.398.867 6.119.125BRÜT KAR (ZARAR)7.398.867 6.119.125Genel Yönetim Giderleri19 -355.401 -274.543Pazarlama Giderleri19 -5.662.404 -4.495.990Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 295.523 308.653Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -642.633 -826.021ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.033.952 831.224Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 48.146 27.748Yatırım Faaliyetlerinden Giderler21 -19.397 -57.917FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.062.701 801.055Finansman Gelirleri22 303.192 29.056Finansman Giderleri23 -1.586.598 -1.271.594SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-220.705 -441.483Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-183.240 -30.252Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -192.269 -261Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 9.029 -29.991SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-403.945 -471.735DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13 996 11.065DÖNEM KARI (ZARARI)-402.949 -460.670Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar35 142Ana Ortaklık Payları27 -402.984 -460.812Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations -2,23000000 -2,61000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Discontiuning Operations 0,01000000 0,06000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.022.867 2.185.182Dönem Karı (Zararı)-402.949 -460.670Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-403.945 -471.735Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)996 11.065Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.982.263 2.749.538Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 843.084 787.160Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler56.507 66.569Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 11.334 11.405Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 25.776 25.664Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 19.397 29.500Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler163.582 140.203Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 135.714 122.510Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 27.868 17.693Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.233.896 1.384.964Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -96.483 -81.670Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 901.183 883.009Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri20 551.788 766.880Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri20 -122.592 -183.255Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25 558.071 299.404Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-7.971 37.456Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -7.971 37.456Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 183.240 33.113Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-48.146 669Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -48.146 669İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.074.292 476.066Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-65.584 -15.650Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-45.195 15.666Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-737.705 -443.061Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.695.977 854.011Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler226.799 65.100Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.653.606 2.764.934Ödenen Faiz-608.172 -746.017Alınan Faiz213.301 254.076Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -49.295 -53.154Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler16 -14.432 -19.064Vergi İadeleri (Ödemeleri)-172.141 -15.593YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI328.360 128.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri928.156 469.634Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -539.496 -340.861Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-60.300 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.433.439 -1.743.453Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.570.780 770.200Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -2.748.401 -1.257.980Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-814.047 -728.022Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-28.809 -81.234Ödenen Faiz-419.274 -456.271Alınan Faiz22 6.312 9.854YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)917.788 570.502Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-15.304 7.291NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)902.484 577.793DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.328.309 1.750.516DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.230.793 2.328.309Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği 4 3.230.793 2.328.309Finansal Yatırımlar5 5.879 19.714Ticari Alacaklar6 174.525 126.354İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 154 749İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar174.371 125.605Diğer Alacaklar7 27.854 35.709İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.854 35.709Türev Araçlar5.174 0Stoklar8 3.339.580 2.666.449Peşin Ödenmiş Giderler9 114.183 79.490Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 0 11.755Diğer Dönen Varlıklar10.318 5.899ARA TOPLAM6.908.306 5.273.679Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 422.615 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.330.921 5.273.679DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 10.815 4.415Diğer Alacaklar7 4.913 5.265İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.913 5.265Türev Araçlar8.249 0Maddi Duran Varlıklar10 2.772.744 3.736.238Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.789.744 2.318.544Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.439.671 2.445.825Şerefiye12 2.252.992 2.252.992Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 186.679 192.833Peşin Ödenmiş Giderler9 21.002 33.082TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.047.138 8.543.369TOPLAM VARLIKLAR15.378.059 13.817.048KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.144.343 281.603İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.144.343 281.603Banka Kredileri15 1.144.343 281.603Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.011.299 1.155.501İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.011.299 1.155.501Banka Kredileri15 413.522 681.251Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 597.777 474.250Ticari Borçlar6 7.339.394 5.743.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 280.013 255.588İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.059.381 5.488.206Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 239.125 148.609Diğer Borçlar7 178.714 133.660İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar178.714 133.660Türev Araçlar4.760 1.803Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 142.332 94.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 8.208 0Kısa Vadeli Karşılıklar257.013 224.605Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 158.126 139.366Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 98.887 85.239Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.389 3.681ARA TOPLAM10.326.577 7.788.240Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler13 76.374 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.402.951 7.788.240UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.616.639 5.400.315İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4.616.639 5.400.315Banka Kredileri15 2.279.885 3.440.185Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 2.336.754 1.960.130Diğer Borçlar7 29.232 13.026İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar29.232 13.026Türev Araçlar0 26.314Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 25.081 3.196Uzun Vadeli Karşılıklar257.690 204.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 257.690 204.503Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 13.005 27.286TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.941.647 5.674.640TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER15.344.598 13.462.880ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.061 352.503Ödenmiş Sermaye25 181.054 181.054Birleşme Denkleştirme Hesabı22.074 22.074Geri Alınmış Paylar (-)25 -125.435 -125.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)406.218 637.922Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)406.218 637.922Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)409.260 652.137Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.042 -14.215Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)256.000 176.102Yabancı Para Çevrim Farkları256.000 176.102Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler111.249 23.771Diğer Yedekler-365 -365Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-416.750 -101.808Net Dönem Karı veya Zararı-402.984 -460.812Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.400 1.665TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.461 354.168TOPLAM KAYNAKLAR15.378.059 13.817.048Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 687.277 -9.265 678.012 132.671 132.671 9.391 -365 571.060 -835.558 -264.498 632.904 2.186 635.090Transferler-177.070 -177.070 14.380 -672.868 835.558 162.690 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)141.930 -4.950 136.980 43.431 43.431 -460.812 -460.812 -280.401 -521 -280.922Dönem Karı (Zararı)-460.812 -460.812 -460.812 142 -460.670Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)141.930 -4.950 136.980 43.431 43.431 180.411 -663 179.748Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -460.812 -562.620 352.503 1.665 354.168Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -460.812 -562.620 352.503 1.665 354.168Transferler-230.597 -230.597 -2.751 -2.751 87.478 -314.942 460.812 145.870 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.280 11.173 -1.107 82.649 82.649 -402.984 -402.984 -321.442 735 -320.707Dönem Karı (Zararı)-402.984 -402.984 -402.984 -12.280 11.173 -1.107 82.649 82.649 81.542 700 82.242Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 409.260 -3.042 406.218 256.000 256.000 111.249 -365 -416.750 -402.984 -819.734 31.061 2.400 33.461Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-402.949 -460.670DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.107 136.980Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-16.275 145.489Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13.966 -6.188Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.202 -2.321Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi3.995 -3.559Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-2.793 1.238Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar83.349 42.768Yabancı Para Çevrim Farkları83.349 42.768DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)82.242 179.748TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-320.707 -280.922Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar735 -521Ana Ortaklık Payları-321.442 -280.401http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914342BIST