***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,11 7.689.091 6.347.597Satışların Maliyeti3,11 -5.566.837 -4.651.340TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.122.254 1.696.257BRÜT KAR (ZARAR)2.122.254 1.696.257Genel Yönetim Giderleri12 -97.474 -83.559Pazarlama Giderleri12 -1.629.574 -1.312.253Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 90.991 67.833Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -228.696 -133.776ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)257.501 234.502Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 213.162 1.078Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -1.483 -2.547FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)469.180 233.033Finansman Gelirleri15 59.271 5.803Finansman Giderleri16 -287.137 -383.101SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)241.314 -144.265Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-32.482 10.607Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -56.619 -32.284Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 24.137 42.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)208.832 -133.658DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)678 1.791DÖNEM KARI (ZARARI)209.510 -131.867Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 24Ana Ortaklık Payları20 209.510 -131.891Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations 1,15000000 -0,74000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Discontiuning Operations 0,00000000 0,01000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI52.447 475.144Dönem Karı (Zararı)209.510 -131.867Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)208.832 -133.658Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)678 1.791Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler485.267 750.923Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 209.971 202.446Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-11.732 20.906Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 263 1.348Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -13.054 17.011Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.059 2.547Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler90.260 69.426Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 76.356 63.058Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 13.904 6.368Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler364.170 292.209Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-30.092 -8.360Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 251.921 204.763Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri13 199.553 122.146Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri13 -57.212 -26.340Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8 24.132 175.622Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-11.278 1.999Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15,16 -11.278 1.999Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 32.482 -10.607Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler424 -1.078Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler424 -1.078Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-213.162 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-456.431 -33.903Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.837 -57.263Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.459 -49.379Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-446.994 -333.777Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.231 311.039Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.046 95.477Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları238.346 585.153Ödenen Faiz-239.365 -127.531Alınan Faiz84.764 35.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -11.586 -13.094Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -4.205 -2.954Vergi İadeleri (Ödemeleri)-15.507 -1.555YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI283.567 180.249Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.949 240.880Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-105.833 -60.631Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri374.451 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.176.056 -460.442Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 0 487.334Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -827.893 -637.239Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-212.540 -196.614Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-356 0Ödenen Faiz-138.161 -114.859Alınan Faiz15 2.894 936YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-840.042 194.951Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-48.147 13.120NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-888.189 208.071DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.230.793 2.328.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.342.604 2.536.380Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri2.342.604 3.230.793Finansal Yatırımlar2.296 5.879Ticari Alacaklar171.071 174.525İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 124 154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar170.947 174.371Diğer Alacaklar29.976 27.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar29.976 27.854Türev Araçlar7.281 5.174Stoklar7 3.799.628 3.339.580Peşin Ödenmiş Giderler92.884 114.183Diğer Dönen Varlıklar12.394 10.318ARA TOPLAM6.458.134 6.908.306Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 422.615TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.458.134 7.330.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10.815 10.815Diğer Alacaklar5.070 4.913İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.070 4.913Türev Araçlar14.291 8.249Maddi Duran Varlıklar4 2.799.554 2.772.744Kullanım Hakkı Varlıkları6 2.701.445 2.789.744Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.445.611 2.439.671Şerefiye2.252.992 2.252.992Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 192.619 186.679Peşin Ödenmiş Giderler30.528 21.002Ertelenmiş Vergi Varlığı17 10.752 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.018.066 8.047.138TOPLAM VARLIKLAR14.476.200 15.378.059KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar942.304 1.144.343İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar942.304 1.144.343Banka Kredileri8 942.304 1.144.343Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.124.726 1.011.299İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.124.726 1.011.299Banka Kredileri8 423.406 413.522Kiralama İşlemlerinden Borçlar701.320 597.777Ticari Borçlar7.344.813 7.339.394İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 258.933 280.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7.085.880 7.059.381Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar218.916 239.125Diğer Borçlar95.223 178.714İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar95.223 178.714Türev Araçlar1.275 4.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)137.036 142.332Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 50.579 8.208Kısa Vadeli Karşılıklar308.306 257.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 185.431 158.126Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 122.875 98.887Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.000 1.389ARA TOPLAM10.226.178 10.326.577Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 76.374TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.226.178 10.402.951UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.872.225 4.616.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.872.225 4.616.639Banka Kredileri8 1.697.878 2.279.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.174.347 2.336.754Diğer Borçlar27.095 29.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar27.095 29.232Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.483 25.081Uzun Vadeli Karşılıklar295.155 257.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 295.155 257.690Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 0 13.005TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.215.958 4.941.647TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER14.442.136 15.344.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.064 31.061Ödenmiş Sermaye181.054 181.054Birleşme Denkleştirme Hesabı22.074 22.074Geri Alınmış Paylar (-)18 -125.435 -125.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)377.802 406.218Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)377.802 406.218Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)380.844 409.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.042 -3.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)46.365 256.000Yabancı Para Çevrim Farkları46.365 256.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.266 111.249Diğer Yedekler-365 -365Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-927.207 -416.750Net Dönem Karı veya Zararı209.510 -402.984Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 2.400TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.064 33.461TOPLAM KAYNAKLAR14.476.200 15.378.059Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -460.812 -562.620 352.503 1.665 354.168Transferler-29.526 -29.526 87.478 -518.764 460.812 -57.952 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45.989 -45.989 21.007 21.007 -131.891 -131.891 -156.873 276 -156.597Dönem Karı (Zararı)-131.891 -131.891 -131.891 24 -131.867Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.989 -45.989 21.007 21.007 -24.982 252 -24.730Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 576.622 -14.215 562.407 197.109 197.109 111.249 -365 -620.572 -131.891 -752.463 195.630 1.941 197.571Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 409.260 -3.042 406.218 256.000 256.000 111.249 -365 -416.750 -402.984 -819.734 31.061 2.400 33.461Transferler-28.789 -28.789 -2.755 -2.755 139.017 -510.457 402.984 -107.473 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)373 373 -206.880 -206.880 209.510 209.510 3.003 -2.400 603Dönem Karı (Zararı)209.510 209.510 209.510 209.510Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)373 373 -206.880 -206.880 -206.507 -2.400 -208.907Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 380.844 -3.042 377.802 46.365 46.365 250.266 -365 -927.207 209.510 -717.697 34.064 0 34.064Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir DÖNEM KARI (ZARARI)209.510 -131.867DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar373 -45.989Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)466 -58.922Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-93 12.933Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-93 12.933Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-209.280 21.259Yabancı Para Çevrim Farkları-209.280 21.259DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-208.907 -24.730TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)603 -156.597Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.400 276Ana Ortaklık Payları3.003 -156.873