***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,11 25.920.827 20.863.156 9.816.715 7.609.546Satışların Maliyeti3,11 -19.588.288 -15.876.503 -7.408.493 -5.805.554TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.332.539 4.986.653 2.408.222 1.803.992BRÜT KAR (ZARAR)6.332.539 4.986.653 2.408.222 1.803.992Genel Yönetim Giderleri12 -292.087 -244.753 -99.759 -78.568Pazarlama Giderleri12 -4.559.023 -3.718.835 -1.635.750 -1.301.459Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 325.378 182.170 135.104 78.997Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -830.768 -400.314 -334.250 -157.615ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)976.039 804.921 473.567 345.347Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler14 213.535 46.818 0 45.099Yatırım Faaliyetlerinden Giderler14 -2.003 -3.842 -390 -656FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.187.571 847.897 473.177 389.790Finansman Gelirleri15 93.852 273.086 5.468 260.883Finansman Giderleri16 -816.485 -1.314.940 -264.928 -595.840SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)464.938 -193.957 213.717 54.833Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-98.385 -85.256 -57.755 -57.206Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -148.194 -130.035 -54.349 -53.371Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 49.809 44.779 -3.406 -3.835SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)366.553 -279.213 155.962 -2.373DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)678 1.075 0 539DÖNEM KARI (ZARARI)367.231 -278.138 155.962 -1.834Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 34 0 15Ana Ortaklık Payları20 367.231 -278.172 155.962 -1.849Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations 20 2,02000000 -1,54000000 0,86000000 -0,01000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Discontiuning Operations 20 0,00000000 0,01000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.330.100 2.501.212Dönem Karı (Zararı)367.231 -278.138Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)366.553 -279.213Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)678 1.075Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.988.655 2.246.949Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 667.347 618.003Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler46.281 26.057Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.238 4.571Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler41.564 17.644Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.479 3.842Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler164.784 115.321Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 137.477 99.510Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 27.307 15.811Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.194.673 892.872Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13,15 -100.319 -58.528Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 716.321 660.535Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri13 782.114 366.036Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri13 -203.443 -75.171Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8 39.473 561.029Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-9.277 -4.771Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15, 16 -9.277 -4.771Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 98.385 85.256Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler151 -46.818Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 151 -46.818Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-213.162 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler668.547 929.582Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-43.759 -80.678Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.796 -119.770Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-860.216 -416.178Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.569.331 1.060.506Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.987 485.702Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.024.433 2.898.393Ödenen Faiz-852.259 -376.268Alınan Faiz297.785 132.072Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -41.129 -34.872Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -11.656 -9.884Vergi İadeleri (Ödemeleri)-87.074 -108.229YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-117.646 502.062Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-508.265 -267.849Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16.168 769.911Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri374.451 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.195.740 -2.077.798Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8 300.000 1.139.040Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.454.890 -2.302.983Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-679.352 -560.234Türev Araçlardan Nakit Çıkışları10.450 -18.448Ödenen Faiz-375.192 -337.472Alınan Faiz15 3.244 2.299YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.714 925.476Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-45.349 1.149NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.635 926.625DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.230.793 2.328.309DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.202.158 3.254.934Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3.202.158 3.230.793Finansal Yatırımlar115 5.879Ticari Alacaklar217.779 174.525İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 332 154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar217.447 174.371Diğer Alacaklar36.693 27.854İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar36.693 27.854Türev Araçlar9.175 5.174Stoklar7 4.158.232 3.339.580Peşin Ödenmiş Giderler122.106 114.183Diğer Dönen Varlıklar14.245 10.318ARA TOPLAM7.760.503 6.908.306Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 422.615TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.760.503 7.330.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar13.465 10.815Diğer Alacaklar5.009 4.913İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.009 4.913Türev Araçlar0 8.249Maddi Duran Varlıklar4 3.004.280 2.772.744Kullanım Hakkı Varlıkları6 2.926.208 2.789.744Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.455.968 2.439.671Şerefiye2.252.992 2.252.992Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5 202.976 186.679Peşin Ödenmiş Giderler21.300 21.002Ertelenmiş Vergi Varlığı17 38.040 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.464.270 8.047.138TOPLAM VARLIKLAR16.224.773 15.378.059KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar896.932 1.144.343İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar896.932 1.144.343Banka Kredileri8 896.932 1.144.343Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.163.071 1.011.299İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.163.071 1.011.299Banka Kredileri8 446.218 413.522Kiralama İşlemlerinden Borçlar716.853 597.777Ticari Borçlar8.838.580 7.339.394İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 402.009 280.013İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.436.571 7.059.381Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar292.476 239.125Diğer Borçlar97.640 178.714İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar97.640 178.714Türev Araçlar0 4.760Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)139.027 142.332Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 76.765 8.208Kısa Vadeli Karşılıklar310.064 257.013Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 191.331 158.126Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 118.733 98.887Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.605 1.389ARA TOPLAM11.818.160 10.326.577Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 76.374TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.818.160 10.402.951UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.880.119 4.616.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.880.119 4.616.639Banka Kredileri8 1.408.244 2.279.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.471.875 2.336.754Diğer Borçlar19.121 29.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.121 29.232Türev Araçlar1.684 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.327 25.081Uzun Vadeli Karşılıklar320.833 257.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 320.833 257.690Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 13.005TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.236.084 4.941.647TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.054.244 15.344.598ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar170.529 31.061Ödenmiş Sermaye18 181.054 181.054Birleşme Denkleştirme Hesabı22.074 22.074Geri Alınmış Paylar (-)18 -125.435 -125.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)375.503 406.218Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)375.503 406.218Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)378.545 409.260Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.042 -3.042Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)24.463 256.000Yabancı Para Çevrim Farkları24.463 256.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler250.582 111.249Diğer Yedekler-365 -365Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-924.578 -416.750Net Dönem Karı veya Zararı367.231 -402.984Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 2.400TOPLAM ÖZKAYNAKLAR170.529 33.461TOPLAM KAYNAKLAR16.224.773 15.378.059Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -460.812 -562.620 352.503 1.665 354.168Transferler-216.387 -216.387 87.478 -331.903 460.812 128.909 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-13.237 -13.237 69.673 69.673 -278.172 -278.172 -221.736 779 -220.957Dönem Karı (Zararı)-278.172 -278.172 -278.172 34 -278.138Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.237 -13.237 69.673 69.673 56.436 745 57.181Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 422.513 -14.215 408.298 245.775 245.775 111.249 -365 -433.711 -278.172 -711.883 130.767 2.444 133.211Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 409.260 -3.042 406.218 256.000 256.000 111.249 -365 -416.750 -402.984 -819.734 31.061 2.400 33.461Transferler-31.738 -31.738 -2.751 -2.751 139.333 -507.828 402.984 -104.844 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.023 1.023 -228.786 -228.786 0 367.231 367.231 139.468 -2.400 137.068Dönem Karı (Zararı)367.231 367.231 367.231 367.231Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.023 1.023 -228.786 -228.786 -227.763 -2.400 -230.163Dönem Sonu Bakiyeler181.054 22.074 -125.435 378.545 -3.042 375.503 24.463 24.463 250.582 -365 -924.578 367.231 -557.347 170.529 0 170.529Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)367.231 -278.138 155.962 -1.834DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.023 -13.237 411 1.071Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.279 -62.490 514 -110Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-256 49.253 -103 1.181Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-256 49.253 -103 1.181Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-231.186 70.418 -859 35.765Yabancı Para Çevrim Farkları-231.186 70.418 -859 35.765DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-230.163 57.181 -448 36.836TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)137.068 -220.957 155.514 35.002Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-2.400 779 0 392Ana Ortaklık Payları139.468 -221.736 155.514 34.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975308BIST