***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.11.2021 18:30
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3,11 25.920.827 20.863.156 9.816.715 7.609.546
Satışların Maliyeti
3,11 -19.588.288 -15.876.503 -7.408.493 -5.805.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.332.539 4.986.653 2.408.222 1.803.992
BRÜT KAR (ZARAR)
6.332.539 4.986.653 2.408.222 1.803.992
Genel Yönetim Giderleri
12 -292.087 -244.753 -99.759 -78.568
Pazarlama Giderleri
12 -4.559.023 -3.718.835 -1.635.750 -1.301.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 325.378 182.170 135.104 78.997
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -830.768 -400.314 -334.250 -157.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
976.039 804.921 473.567 345.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 213.535 46.818 0 45.099
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -2.003 -3.842 -390 -656
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.187.571 847.897 473.177 389.790
Finansman Gelirleri
15 93.852 273.086 5.468 260.883
Finansman Giderleri
16 -816.485 -1.314.940 -264.928 -595.840
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
464.938 -193.957 213.717 54.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-98.385 -85.256 -57.755 -57.206
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -148.194 -130.035 -54.349 -53.371
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 49.809 44.779 -3.406 -3.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
366.553 -279.213 155.962 -2.373
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
678 1.075 0 539
DÖNEM KARI (ZARARI)
367.231 -278.138 155.962 -1.834
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 34 0 15
Ana Ortaklık Payları
20 367.231 -278.172 155.962 -1.849
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Continuing Operations 20 2,02000000 -1,54000000 0,86000000 -0,01000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) / Earnings (Loss) per Share from Discontiuning Operations 20 0,00000000 0,01000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.330.100 2.501.212
Dönem Karı (Zararı)
367.231 -278.138
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
366.553 -279.213
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
678 1.075
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.988.655 2.246.949
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 667.347 618.003
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
46.281 26.057
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.238 4.571
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.564 17.644
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.479 3.842
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
164.784 115.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 137.477 99.510
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 27.307 15.811
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.194.673 892.872
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 -100.319 -58.528
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 716.321 660.535
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
13 782.114 366.036
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
13 -203.443 -75.171
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 39.473 561.029
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.277 -4.771
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15, 16 -9.277 -4.771
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 98.385 85.256
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
151 -46.818
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 151 -46.818
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-213.162 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
668.547 929.582
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.759 -80.678
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.796 -119.770
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-860.216 -416.178
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.569.331 1.060.506
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.987 485.702
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.024.433 2.898.393
Ödenen Faiz
-852.259 -376.268
Alınan Faiz
297.785 132.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -41.129 -34.872
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -11.656 -9.884
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-87.074 -108.229
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.646 502.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-508.265 -267.849
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16.168 769.911
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
374.451 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.195.740 -2.077.798
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 300.000 1.139.040
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.454.890 -2.302.983
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-679.352 -560.234
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
10.450 -18.448
Ödenen Faiz
-375.192 -337.472
Alınan Faiz
15 3.244 2.299
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.714 925.476
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-45.349 1.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-28.635 926.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.230.793 2.328.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.202.158 3.254.934
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.202.158 3.230.793
Finansal Yatırımlar
115 5.879
Ticari Alacaklar
217.779 174.525
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 332 154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
217.447 174.371
Diğer Alacaklar
36.693 27.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.693 27.854
Türev Araçlar
9.175 5.174
Stoklar
7 4.158.232 3.339.580
Peşin Ödenmiş Giderler
122.106 114.183
Diğer Dönen Varlıklar
14.245 10.318
ARA TOPLAM
7.760.503 6.908.306
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 422.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.760.503 7.330.921
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
13.465 10.815
Diğer Alacaklar
5.009 4.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.009 4.913
Türev Araçlar
0 8.249
Maddi Duran Varlıklar
4 3.004.280 2.772.744
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 2.926.208 2.789.744
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.455.968 2.439.671
Şerefiye
2.252.992 2.252.992
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 202.976 186.679
Peşin Ödenmiş Giderler
21.300 21.002
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 38.040 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.464.270 8.047.138
TOPLAM VARLIKLAR
16.224.773 15.378.059
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
896.932 1.144.343
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
896.932 1.144.343
Banka Kredileri
8 896.932 1.144.343
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.163.071 1.011.299
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.163.071 1.011.299
Banka Kredileri
8 446.218 413.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
716.853 597.777
Ticari Borçlar
8.838.580 7.339.394
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 402.009 280.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.436.571 7.059.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
292.476 239.125
Diğer Borçlar
97.640 178.714
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
97.640 178.714
Türev Araçlar
0 4.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
139.027 142.332
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 76.765 8.208
Kısa Vadeli Karşılıklar
310.064 257.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 191.331 158.126
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 118.733 98.887
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.605 1.389
ARA TOPLAM
11.818.160 10.326.577
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 76.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.818.160 10.402.951
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.880.119 4.616.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.880.119 4.616.639
Banka Kredileri
8 1.408.244 2.279.885
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.471.875 2.336.754
Diğer Borçlar
19.121 29.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.121 29.232
Türev Araçlar
1.684 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.327 25.081
Uzun Vadeli Karşılıklar
320.833 257.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 320.833 257.690
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 13.005
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.236.084 4.941.647
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.054.244 15.344.598
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
170.529 31.061
Ödenmiş Sermaye
18 181.054 181.054
Birleşme Denkleştirme Hesabı
22.074 22.074
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -125.435 -125.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
375.503 406.218
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
375.503 406.218
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
378.545 409.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.042 -3.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.463 256.000
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.463 256.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.582 111.249
Diğer Yedekler
-365 -365
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-924.578 -416.750
Net Dönem Karı veya Zararı
367.231 -402.984
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 2.400
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
170.529 33.461
TOPLAM KAYNAKLAR
16.224.773 15.378.059
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 652.137 -14.215 637.922 176.102 176.102 23.771 -365 -101.808 -460.812 -562.620 352.503 1.665 354.168
Transferler
-216.387 -216.387 87.478 -331.903 460.812 128.909 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.237 -13.237 69.673 69.673 -278.172 -278.172 -221.736 779 -220.957
Dönem Karı (Zararı)
-278.172 -278.172 -278.172 34 -278.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.237 -13.237 69.673 69.673 56.436 745 57.181
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 422.513 -14.215 408.298 245.775 245.775 111.249 -365 -433.711 -278.172 -711.883 130.767 2.444 133.211
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 409.260 -3.042 406.218 256.000 256.000 111.249 -365 -416.750 -402.984 -819.734 31.061 2.400 33.461
Transferler
-31.738 -31.738 -2.751 -2.751 139.333 -507.828 402.984 -104.844 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.023 1.023 -228.786 -228.786 0 367.231 367.231 139.468 -2.400 137.068
Dönem Karı (Zararı)
367.231 367.231 367.231 367.231
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.023 1.023 -228.786 -228.786 -227.763 -2.400 -230.163
Dönem Sonu Bakiyeler
181.054 22.074 -125.435 378.545 -3.042 375.503 24.463 24.463 250.582 -365 -924.578 367.231 -557.347 170.529 0 170.529
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
367.231 -278.138 155.962 -1.834
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.023 -13.237 411 1.071
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.279 -62.490 514 -110
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-256 49.253 -103 1.181
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-256 49.253 -103 1.181
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-231.186 70.418 -859 35.765
Yabancı Para Çevrim Farkları
-231.186 70.418 -859 35.765
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-230.163 57.181 -448 36.836
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.068 -220.957 155.514 35.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.400 779 0 392
Ana Ortaklık Payları
139.468 -221.736 155.514 34.610
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975308
BIST