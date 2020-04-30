***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
30.04.2020 13:27
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz 2020 yılı 1. çeyrek (1Ç 2020) finansal sonuçlarının 06 Mayıs 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 06/05/2020
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841516
BIST
14:10101.792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 196,69
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
101.266
14:106,9870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0373
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9903
En Düşük
6,9408
14:107,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0410
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
14:10384,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,91
|Açılış
|: 384,81
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|21.943.594
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|29.242.714
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|17.123.637
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|18.293.513
|% 9,96
|
|DEVA
|16,20
|16.156.292
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|14.125.993
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|43.525.424
|% -9,99
|
|GARAN
|8,46
|791.922.810
|% 0,59
|
|THYAO
|10,70
|379.997.297
|% 0,75
|
|PETKM
|3,60
|340.935.890
|% 0,00
|
|ASELS
|27,48
|336.453.820
|% 0,29
|
|AFYON
|2,67
|275.725.524
|% 5,12
|
|ADESE
|1,51
|188.183.825
|% -1,95
|
|AFYON
|2,67
|275.725.524
|% 5,12
|
|PETKM
|3,60
|340.935.890
|% 0,00
|
|GARAN
|8,46
|791.922.810
|% 0,59
|
|IHLGM
|1,08
|94.912.121
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7065
|8,7501
|% 0,76
|
|Frank
|7,1651
|7,2083
|% 0,80
|
|Riyal
|1,8544
|1,8637
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|2,61
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.525
|13,10
|
|Tam
|2.533
|2.587
|13,40
|
|Yarım
|1.234
|1.265
|6,50
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|15,30
|15,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,03
|
|B. Petrol
|26,38
|26,38
|2,16
|