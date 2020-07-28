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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim

28.07.2020 12:31
GÜNCEL HABERLER



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarının 11 Ağustos 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 11/08/2020
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862348


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 148,50 33.288.362 % 10,00  
DOKTA 28,16 30.684.260 % 10,00  
KONYA 500,60 88.983.913 % 10,00  
KRGYO 5,50 17.358.411 % 10,00  
KENT 2.675,50 42.633.167 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8950 8,9396 % 0,83  
Frank 7,5137 7,5589 % 1,03  
Riyal 1,8411 1,8503 % 0,82  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 430 430 1,17  
Cumhuriyet 2.818 2.852 25,50  
Tam 2.902 2.933 26,30  
Yarım 1.409 1.432 12,80  
Çeyrek 707 717 6,40  
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