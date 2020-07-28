***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
28.07.2020 12:31
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarının 11 Ağustos 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 11/08/2020
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862348
BIST
13:471.183
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,02
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
13:476,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0585
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
13:478,1273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0627
|Açılış
|: 8,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
13:47429,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,57
|Açılış
|: 429,63
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|148,50
|33.288.362
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.684.260
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|88.983.913
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.358.411
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|42.633.167
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|34.361.456
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|321.793
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|153.296
|% -7,45
|
|BUCIM
|5,95
|34.676.885
|% -6,89
|
|KLNMA
|48,70
|61.846.967
|% -6,17
|
|EKGYO
|2,30
|746.579.277
|% -0,86
|
|DOCO
|401,60
|333.190.022
|% 3,72
|
|IHLGM
|1,77
|255.699.921
|% -3,28
|
|HALKB
|5,56
|166.417.805
|% -2,80
|
|TTKOM
|7,92
|155.073.403
|% -1,35
|
|EKGYO
|2,30
|746.579.277
|% -0,86
|
|IHLGM
|1,77
|255.699.921
|% -3,28
|
|IHYAY
|1,43
|140.164.024
|% 3,62
|
|ADESE
|2,21
|126.902.717
|% -3,49
|
|ODAS
|2,63
|140.817.119
|% -3,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8950
|8,9396
|% 0,83
|
|Frank
|7,5137
|7,5589
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8411
|1,8503
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|430
|430
|1,17
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.852
|25,50
|
|Tam
|2.902
|2.933
|26,30
|
|Yarım
|1.409
|1.432
|12,80
|
|Çeyrek
|707
|717
|6,40
|