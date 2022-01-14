***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
14.01.2022 12:07
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 2021 yılı konsolide
finansal sonuçlarının 01 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2021 31/12/2021 01/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993910
BIST
12:402.064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,88
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.059
12:4013,5697
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0123
|Açılış
|: 13,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
12:4015,5473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0343
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
12:40795,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,53
|Açılış
|: 795,86
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler12:40
|PKENT
|350,60
|28.367.147
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,38
|115.513.813
|% 8,62
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|1.769.862
|% -9,43
|
|DOBUR
|103,90
|7.611.808
|% -8,05
|
|ERCB
|55,20
|13.886.637
|% -5,80
|
|THYAO
|28,46
|2.449.902.467
|% -1,11
|
|KRDMD
|13,34
|1.621.105.517
|% -0,07
|
|SISE
|15,12
|698.873.784
|% 0,47
|
|EREGL
|31,36
|686.709.524
|% -0,82
|
|KOZAL
|129,40
|653.735.131
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,39
|506.298.843
|% 0,84
|
|KRDMD
|13,34
|1.621.105.517
|% -0,07
|
|YKBNK
|3,75
|418.146.133
|% -1,57
|
|THYAO
|28,46
|2.449.902.467
|% -1,11
|
|SISE
|15,12
|698.873.784
|% 0,47
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5568
|13,5697
|% -0,09
|
|Euro
|15,5360
|15,5473
|% -0,22
|
|Sterlin
|18,5884
|18,6816
|% 0,20
|
|Frank
|14,8555
|14,9450
|% 0,11
|
|Riyal
|3,6065
|3,6245
|% -0,03
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,29
|
|Altın Gr.
|795
|796
|0,28
|
|Cumhuriyet
|5.282
|5.362
|-4,00
|
|Tam
|5.253
|5.386
|-8,22
|
|Yarım
|2.539
|2.605
|-3,97
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,01
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|0,64
|