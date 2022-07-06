***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
06.07.2022 17:30
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz 2022 yılı 2. çeyrek (2Ç 2022) finansal sonuçlarının 09 Ağustos 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2022 30/06/2022 09/08/2022
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042277
BIST
17:152.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 26,87
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
17:1517,2350
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2615
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
17:1517,5448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0773
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
17:15972,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 9,36
|Açılış
|: 972,20
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler17:15
|KONYA
|991,70
|57.355.569
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.531.828
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.562.409
|% 9,97
|
|SMRTG
|24,96
|78.848.763
|% 9,96
|
|OYLUM
|2,79
|34.233.465
|% 9,84
|
|ULUSE
|186,30
|10.125.499
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,08
|24.970.935
|% -9,46
|
|KRGYO
|7,35
|53.939.450
|% -5,16
|
|AKGRT
|2,60
|34.940.443
|% -5,11
|
|GESAN
|46,28
|256.866.021
|% -4,58
|
|THYAO
|48,00
|4.575.591.977
|% 2,13
|
|EREGL
|26,56
|1.802.968.876
|% 1,84
|
|SISE
|21,08
|1.459.668.445
|% 0,38
|
|TUPRS
|246,80
|1.098.389.898
|% -3,29
|
|HEKTS
|30,60
|1.043.862.445
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,76
|805.552.651
|% -1,08
|
|TSKB
|2,04
|267.142.258
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,19
|534.232.243
|% 0,48
|
|THYAO
|48,00
|4.575.591.977
|% 2,13
|
|ODAS
|2,78
|242.533.618
|% 0,00
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2169
|17,2350
|% 1,54
|
|Euro
|17,5277
|17,5448
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,4609
|20,5635
|% 1,16
|
|Frank
|17,6380
|17,7442
|% 1,09
|
|Riyal
|4,5745
|4,5974
|% 1,51
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-10,84
|
|Altın Gr.
|973
|973
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.537
|6.632
|30,00
|
|Yarım
|3.199
|3.243
|15,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.621
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|-1,06
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30ULKER
Yüzde 4.20 oranında artışla 14.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 551, 945 adet işlem
-
17:29ULKER
Yüzde 4.27 oranında artışla 14.66 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 550, 607 adet işlem
-
17:28MZHLD
Yüzde 7.18 oranında artışla 87.30 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 178 adet işlem
-
17:27DERIM
Yüzde 4.76 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 669, 220 adet işlem
-
17:26XU100
Endeks 2, 401 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 24 üstünde . İşlem hacmi 24, 719.00 milyon TL de