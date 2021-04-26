***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 26.04.2021Genel Kurul Tarihi 26.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul (Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası)Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresiüyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Şirket'in 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2020 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi14 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul ilanı 2020.pdf - İlan MetniEK: 2 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Call to Ordinary GAM 2020.pdf - İlan MetniEK: 5 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Proxy Statement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarMİGROS TİCARET A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına DavetŞirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 26.05.2021 günü saat 14:00'de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında yapılacaktır.Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakları ve yükümlülükleri saklı olmak kaydı ile, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket Merkezimizden ya da www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği'nde (II-30.1) öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ilişikte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.migroskurumsal.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Telefon: 0216 579 30 00) bilgi edinmeleri rica olunur.Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, oy hakkında imtiyaz yoktur. Tüm oylar eşittir. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurul'da, paylarının toplam itibarî değeriyle orantılı olarak kullanır.Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan COVID-19 pandemisi nedeniyle Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının resmi kurumlar tarafından duyurulan kurallara uygun olarak yapılacağını, resmi kurumlar tarafından yapılan / yapılacak olası yeni duyuruların da yakından takip edilmesinin önemini pay sahiplerimizin dikkatine sunarız. Pay sahiplerimizin alınan önlemler çerçevesinde Şirketimizin 2020 yılı Genel Kurul Toplantısına fiziki olarak katılmaları mümkün olmakla birlikte, pandemi koşullarını dikkate alarak ve gerekli işlemleri tamamlayarak toplantıya elektronik ortamda katılmaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle hatırlatılmaktadır.2020 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, kâr dağıtımı ile ilgili teklif, Faaliyet Raporu ile ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Genel Kurul Toplantısı gündemine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı toplantıya tekaddüm eden 3 haftalık süre boyunca Migros Ticaret A.Ş. Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, www.migroskurumsal.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde (e-GKS) pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.Saygılarımızla,Migros Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931092BIST