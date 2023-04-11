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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.04.2023 21:30
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.03.2023
Genel Kurul Tarihi 11.04.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul (Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binası)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2022 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Şirket'in 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin "Kâr Dağıtım Politikası"nın onaylanması
7 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri ve görev sürelerinin tespiti
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye, prim veya kazanç payı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı ücretlerine ilişkin fark ödemesi yapılması hakkında karar alınması
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı çerçevesinde, deprem bölgesinde depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere bağış ve yardımda bulunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.6. numaralı ilkesi kapsamında 2022 yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise pay sahiplerine bilgi verilmesi
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Migros GK 11.04.2023 Toplanti Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 Migros GK 11.04.2023 Hazir Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136607


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Tam 8.534 8.610 31,00  
Yarım 4.168 4.213 15,00  
Çeyrek 2.084 2.107 8,00  
Gümüş Gr. 15,52 15,54 0,12  
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