***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.11.2023, 14.11.2023, 22.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.11.2023 ve 14.11.2023 tarihli özel durum açıklamalarında, ihtiyaç duyulması halinde çıkarılacak borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanının belirlenmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun karar aldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç tavanının onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı duyurulmuştu. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 2.000.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 21.12.2023 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuş olup, onaylanan İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte yer almaktadır.(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229090BIST