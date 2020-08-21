***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.08.2020 11:53
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 500.000.000 TL yeni ihraç tavanı tahsisi
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 06.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 20.08.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 07.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 500.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 20.08.2020 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870566
BIST
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|% 10,00
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|TKURU
|88,10
|3.680.738
|% 9,99
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|IZFAS
|2,98
|1.739.164
|% 9,96
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|ISGSY
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|% 9,88
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|AVHOL
|1,81
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|PETKM
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|EKGYO
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|% -1,97
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|Alış
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|1.933
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|Altın Gr.
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|453
|-4,45
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|Cumhuriyet
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|3.001
|-78,00
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|Tam
|2.985
|3.064
|-30,90
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|Yarım
|1.443
|1.482
|-14,95
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|Çeyrek
|724
|741
|-7,47
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|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|-0,57
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|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,18
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|44,51
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