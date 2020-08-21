***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı için SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 500.000.000 TL yeni ihraç tavanı tahsisiYetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2020İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 06.08.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 20.08.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.08.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 07.08.2020 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, Şirketimize 500.000.000 TL ihraç tavanı tahsis edildiği 20.08.2020 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870566BIST