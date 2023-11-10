Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
tetst
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.11.2023 18:11
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı hakkında karar alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, her türlü tahvil, finansman bonosu ve/veya her türlü borçlanma aracı ihraç edilebilmesi amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından borçlanma aracı ihraç tavanı belirlenmesine karar verilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde çıkarılacak borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı 2.000.000.000.- TL (İkiMilyarTürkLirası) olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihraç tavanının onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına karar verilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217050


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.771
Değişim :  -0,89% |  -70,12
Açılış :  7.838  
Önceki Kapanış :  7.841  
En Düşük
7.765 En Yüksek
7.855
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 25,74 186.515.218 % 10,00  
IHLGM 1,54 92.209.373 % 10,00  
YAPRK 230,00 63.790.861 % 10,00  
MARKA 34,58 26.297.548 % 9,99  
REEDR 26,86 3.729.227.534 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,5367 28,5648 % 0,36  
Euro 30,4676 30,4824 % 0,14  
Sterlin 34,7626 34,9370 % 0,25  
Frank 31,4917 31,6814 % 0,37  
Riyal 7,5895 7,6276 % 0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,33 22,36 % 0,66  
Platin 845,95 846,58 % 0,66  
Paladyum 980,38 984,86 % 0,66  
Brent Pet. 81,55 81,55 % 0,66  
Altın Ons 1.938,71 1.939,01 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru