***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı hakkında karar alınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarYurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, her türlü tahvil, finansman bonosu ve/veya her türlü borçlanma aracı ihraç edilebilmesi amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından borçlanma aracı ihraç tavanı belirlenmesine karar verilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde çıkarılacak borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı 2.000.000.000.- TL (İkiMilyarTürkLirası) olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihraç tavanının onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına karar verilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217050BIST