***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.11.2023 18:11
***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç tavanı hakkında karar alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ve/veya tahsisli olarak, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, her türlü tahvil, finansman bonosu ve/veya her türlü borçlanma aracı ihraç edilebilmesi amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından borçlanma aracı ihraç tavanı belirlenmesine karar verilmiştir. İhtiyaç duyulması halinde çıkarılacak borçlanma araçlarına ilişkin ihraç tavanı 2.000.000.000.- TL (İkiMilyarTürkLirası) olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihraç tavanının onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına karar verilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217050
BIST